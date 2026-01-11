松井珠理奈＆辻本達規、結婚式の予定に回答 2ヶ所で構想 和田アキ子からアドバイスも
結婚した元SKE48・AKB48の松井珠理奈（28）とBOYS AND MEN・辻本達規（34 ※辻＝しんにょうは一点）が、11日放送のTBS系『アッコにおまかせ！』（毎週日曜 後11：45）に生出演した。
【写真】笑い合う場面も！指輪を披露した辻本達規＆松井珠理奈
2人は、1月7日に結婚届を提出して都内で結婚会見を行い、今回、全国ネット生放送に2ショットで仲むつまじい姿を披露した。新婚の2人にアドバイスを求められた和田アキ子は「浮気せんことやな」とズバリ。
挙式について聞かれると、辻本は「お互い東京も名古屋もすごくゆかりあるので、両方できたらいいね、と」とにっこり。和田は「ピアノの弾き語りはやめときや」「特にコブクロは」とぶっこみ、陣内智則をタジタジにさせた。
松井は1997年3月8日生まれ、愛知県出身。地元のSKE48だけでなく、AKB48のメンバーとしても活躍。2021年にSKE48を卒業。24年に独立。辻本は1991年5月17日生まれ、岐阜県出身。2010年からBOYS AND MENのメンバーとして活躍している。
