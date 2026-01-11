◇スノーボードW杯スロープスタイル第1戦（2026年1月10日 米コロラド州スノーマス）

決勝が行われ、女子日本勢は深田茉莉（ヤマゼン）が77・26点で2位に入った。村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が75・36点で3位、鈴木萌々（キララクエスト）が65・86点で4位。18年平昌五輪銀メダルのローリー・ブルーアン（カナダ）が81・21点で優勝した。

今大会の結果を受け、岩渕麗楽（バートン）が全日本スキー連盟（SAJ）が定める派遣推薦基準を満たし、来月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪代表入りを確実にした。選考対象大会は1戦を残しているが、他の選手が岩渕の持つポイントを上回れなくなったため、3大会連続3度目の代表入りとなる。

スロープスタイル・ビッグエア種目の女子日本代表入りが確実となるのは、深田、村瀬心に続き3人目。日本女子は最大4人の出場枠を得ており、残り1人は、W杯スロープスタイル第2戦の結果を受けて決まる。

岩渕は岩手県一関市出身。16歳で初出場した18年平昌五輪ではビッグエアで4位に入賞。22年北京五輪でもスロープスタイルで5位、ビッグエアで4位入賞を果たした。