【ジャカルタ＝作田総輝】オーストラリアで１６歳未満のＳＮＳ利用を禁止する法律が施行されてから１０日で１か月となった。

保護者や一部の子供からは「勉強や趣味に集中できる」といった好意的な反応が出る一方、「規制逃れ」とされる行為も横行している。

新法は、ＳＮＳの運営企業に、１６歳未満の既存アカウントを凍結したり、新規アカウントの取得を防いだりする義務を負わせている。現在は、Ｘ（旧ツイッター）やインスタグラムなど１０サービスが禁止対象に指定されている。

法施行後に発表された成人を対象にした世論調査では、回答者約１６００人の７９％がＳＮＳ利用の禁止を支持している。

一方、オーストラリアン・フィナンシャル・レビュー（ＡＦＲ）紙は６日、２台のスマートフォンを持ち歩く１４歳の少女を紹介した。少女は自分の端末とは別に、母親の古い端末を使って禁止対象の写真共有アプリ「スナップチャット」の利用を続けている。自身のアカウントは凍結されたが、母親の端末にアプリを新たにダウンロードし、年齢制限を回避したという。

豪メディアによると、仮想プライベートネットワーク（ＶＰＮ）を使って国外からの接続を偽装する行為や、一部のＳＮＳ運営企業が年齢確認のために導入する顔認証を、他人の顔写真などを利用して突破するといった「規制逃れ」の事例も報告されている。

禁止対象から外れた写真共有アプリ「Ｌｅｍｏｎ８」「Ｙｏｐｅ」などの利用者数が急激に伸びたことも注目されている。代替サービスとして１６歳未満の利用が増えたとみられる。

豪政府は、子供が禁止対象外のサービスに流れるのは「想定内」とし、必要に応じて対象を拡大する方針を示すが、ＡＦＲ紙は専門家の意見を引用し、「モグラたたきのようなアプローチだ」と指摘している。