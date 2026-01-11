【畑芽育とFUN Time】観客に紛れて登場！ ジェラードン西本の「角刈り型抜き」にも挑戦
俳優・畑芽育がパーソナリティーを務めるニッポン放送『TMEIC presents 畑芽育とFUN Time』（毎週月曜 後6：50）の初の番組イベント「TMEIC presents 畑芽育とFUN Time〜LINE CUBE SHIBUYAで『絶対にウチら幸せになろうね！』〜」が、10日に開催された。ジェラードン、森本晋太郎（トンツカタン）、パワーパフボーイズ、ド桜、銀河ゆめゆめ、9番街レトロをゲストに迎え、2時間以上にわたって畑の“好きなこと”“やりたいこと”を詰め込んだステージを展開し、リスナーと一緒に“幸せ”な時間を過ごした。
【写真】かわいい！おばあちゃんの格好をした畑芽育
開場ブザーが鳴り響くとスクリーンに客席が映し出され、観客に紛れて着席していた畑が立ち上がる。客席から黄色い歓声が上がったが、畑は、まだまだ歓声が足りないようで「キャーが足りなさすぎ！ラジオ聴いてきたとは思えないよ！」と観客をあおる。さらに大きな「キャー！」という歓声が会場に響き渡ると、畑は大満足の表情でタイトルコールをしてイベントをスタートさせた。
2025年4月に放送を開始した同番組は、好きなものにとことんのめりこむ畑が、毎週「もっともっと“好きなこと”を探す」といったコンセプト。イベントでも同じく“好きなもの”を会場であるLINE CUBE SHIBUYAに集め、とにかく「畑がやりたいこと」を次々と実現していった。イベントには、畑が「昨年やり残したこと」も詰め込まれており、番組を通して昨年「花火」や「野球観戦」などの夢は実現させたものの、「ピクニック」が実現できていなかった畑のために、この日のセットがピクニック調に。ステージ上に芝生が敷かれ、キャンプファイヤーやピクニックチェア、ウッド調のテーブルなどが用意された。
番組内で事前に募集したキャッチフレーズ「あなたの心をひとりじめい！」というキャッチフレーズで自己紹介したり、いつもメールを送ってくれるリスナーと交流したりしながらオープニングトークを楽しんだあとは、さっそくゲストコーナーへ。
最初のゲストは、お笑い好きの畑が実際に劇場でネタを観続けてきたジェラードン（アタック西本＆かみちぃ）。昨年11月28日に放送されたニッポン放送の特別番組『畑芽育のオールナイトニッポンGOLD』のなかで「一緒にコントをする」と発表しており、ジェラードンの持ちネタである「子守唄」を畑芽育ver.でスペシャルコラボレーションで披露。おばあちゃんの恰好をした畑が、子守唄に乗せて「子役時代に歯を食いしばって頑張っていた」などの小ネタも交え、会場を大いに沸かせた。
さらに畑は、西本の持ちネタの「角刈り型抜き」に「ずっとやってみたかった」と言って、ステージ上で挑戦。まずは西本にお手本を見せてもらうのだが、その流れるような動きに感動し「すごーい！」と大興奮。続いて自身のチャレンジを見事に成功させると、カメラにドヤ顔を見せつけつつも「意外に難しかった」「結構怖い！」と感想を語り、「ぜひ皆さんもやってみてください（笑）」と観客に呼びかけた。畑のお笑い好きは本物で、ジェラードンに「YouTubeに呼んでほしい」「なんでもやります！」と熱く交渉する場面も。かみちぃから「（コントで）どんな衣装を着てみたい？」と聞かれると、「カツラになってしまいますが、角刈りになってもいいですよ！」というお笑い好きの根性を見せつけていた。
