女子ボートレーサーの野田なづき（２５＝佐賀）と北村寧々（２４＝長崎）が１１日、ＧＩ「第４９回シルクカップ」開催中の伊勢崎オートでトークショーを行った。

ステージに上がり、２人は開口一番、「風が強い〜」と苦笑い。この日は体がよろけるほど強い風が吹いた。野田はショートパンツ姿とあって「吹き飛びそう。こんなに寒いと思わなかった」と驚いた様子だ。

ともに伊勢崎オートレース場は初めてだが、野田は「飯塚オートレース場に一度、行ったことがあります。レースも見ました。たまに買うこともあるけど、難しいし、最後の最後まで分からないなと思ってます」とオートレース経験を話す。北村は「私は全く分からなくて、やったこともなくて…。でも、見てたらカッコいいと思いました」と初めて間近で見た感想を語った。

２人は年齢も近く、プライベートでの交流も多い。「ご飯食べに行ったり、よく遊んでます。よく話すのはダイエットのことや、飲んでいるサプリメントのこととかですね」（野田）。レーサーとして避けて通れない減量や体調などの話題が多いようだ。

最後に野田は「せっかく来たので、いっぱいオートレースを見て帰ります」。北村も「これをきっかけに、少しでも楽しめたらと思います」と普段味わえない貴重な機会を楽しんだ。