¡¡Æ±¤¸£´Æü¤Î¸á¸å£¹»þ¤«¤é£²»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÃÈÖ¥É¥é¥Þ¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¿·½ÕÁá¡¹¡¡ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡¡¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¡¢¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤¦¤Á¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡×¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÄ¹¼Ü¤È¤¢¤Ã¤ÆÂ¿¿ô¤ÎÈÖÁÈ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¤Ä¤¡¢£Ã£Í¹çÀï¤ÎÍÍÁê¤âÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¤Ï¡¢ºòÇ¯£±·î´ü¤Î°¤Éô¥µ¥À¥ò¼ç±é¤Ë¤è¤ëÏ¢¥É¥é¤ÎÆÃÈÖ¡£ºÇ½é¤Ë¤«¤ó¤ÝÀ¸Ì¿¡¢¥á¥ë¥³¥°¥ë¡¼¥×¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö¡¢´ªÄêÊô¹Ô¥¯¥é¥¦¥É¡¢¥¨¥¢¥É¥Ã¥°¡¢¥°¡¼¥°¥ë¤ÎÄó¶¡¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£³«»Ï£´£¸Ê¬¤´¤í¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡Ä¤ÎÄó¶¡¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁ°½Ð£¶¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±£±»þ´Ö£±£¸Ê¬¤´¤í¡¢¿·¤¿¤Ë¥Û¥ó¥À¡¢£Ó£ë£ù³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ê¤É£µ¼Ò¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£¤³¤ì¤Ï£±»þ´Ö£´£°Ê¬¤´¤í¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¤¹¤°¤ËÂè°ìÀ¸Ì¿¡¢ÀîºêÀßÈ÷¹©¶È¡¢¥À¥¤¥»¥ë¡¢£Î£Ï£Í£Õ£Ò£Á¡ÊÌîÂ¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡¢¥·¥ã¡¼¥×¡¢ÆüÀ¶À½Ê´¥¦¥§¥ë¥Ê¤ò¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¾Ò²ð¡££²»þ´Ö£¹Ê¬¤´¤í¤Ë¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¡Ä¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Ç¹¹ð³èÆ°¤â³èÈ¯¤Ê¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡×¤òÂ¿¿ô´Þ¤à·×£±£·¼Ò¤¬ÈÖÁÈÄó¶¡¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥Õ¥¸·Ï¤Ï¡¢£²£³Ç¯ÊüÁ÷¡Ö¤¦¤Á¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡×¤ÎÆÃÈÖ¡£¤¤¤º¤ì¤â¥à¥í¥Ä¥è¥·¼ç±é¤Î¥ê¡¼¥¬¥ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢Ï¢¥É¥é¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¤¬º£²ó¤Ï²óÁÛ¾ìÌÌ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¼Â¼ÁÉÔºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¤ÏºòÇ¯¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÌäÂê¤ÇÂçÎÌ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Î¥¤ì¤òÈï¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¦¤ÁÊÛ¡×£Ó£Ð¤Ï¤Þ¤º¡¢ÆüÅ´¶½ÏÂÉÔÆ°»º¤ÈµþÅÔ·Ý½ÑÂç¡¦ÄÌ¿®¶µ°éÉô¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢³«»ÏÌó£²£µÊ¬¤Ë¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡Ä¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢Ì´¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥Ë¥È¥ê¡¢¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¡¢¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥óÆ¦Æý¤Ê¤É£µ¼Ò¤ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡££µ£°Ê¬¤´¤í¤Ë½ªÎ»¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¥¹¥Ý¥Ã¥È£Ã£Í¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢£±»þ´Ö£¸Ê¬¤´¤í¡¢¤¤¤Ê¤Ð¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¡¢²Ö²¦¡¢£Ê£Ô¤Ê¤É¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î´ë¶È¤ò´Þ¤à£¶¼Ò¤¬°ìµ¤¤ËÅÐ¾ì¡£¤³¤Á¤é¤âÄ¹¤¯¤ÏÂ³¤«¤º¡¢£±»þ´Ö£³£±Ê¬¤´¤í¤Ë½ª¤ï¤ë¡£½ªÈ×£²»þ´Ö£³Ê¬¤´¤í¡¢Åì²££É£Î£Î¡¢Ì£¤ÎÁÇ¤Ê¤É£³¼Ò¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢½½¿ôÊ¬´Ö¤Î¡ÖÄó¶¡¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã»»þ´Ö¤Ç¼¡¡¹Âå¤ï¤ë¤Ê¤É¥³¥ÞÀÚ¤ì´¶¤âÈÝ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¤¦¤ÁÊÛ¡×¤À¤¬¡¢·×£±£¶¼Ò¤Ï¡Ö¤Õ¤Æ¤Û¤É¡×¤Ë¿ô¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¡££Ã£Í½Ð¹Æ¸«Á÷¤ê¤Ê¤É¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ä¤¬¤Æ£±Ç¯¡£¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Éü³è¤Ø¤ÎÃû¤·¤Ê¤Î¤«¡£