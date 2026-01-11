「育休もらい逃げ」という言葉がSNSで波紋を広げている。育休期間を終えた後に職場復帰せず退職することに対し、ネット上では批判の声が相次いでいるが、果たしてマナー違反なのだろうか。

ニュース番組『わたしとニュース』では、当事者の切実な事情や、背後に潜む組織の課題について、イラストエッセイストの犬山紙子氏とともに深掘りした。

■「父が脳梗塞で倒れた」予期せぬ家庭の事情で育休明け退職

育休後に復職しないケースには、本人の意思とは裏腹に、家庭の事情などでやむを得ない場合もある。当事者に実際に話を聞くと、本意ではない決断を下さざるを得なかった苦悩が見えた。

「夫の転勤で私だけ東京に残って働こうと思っていたんですけど、父が脳梗塞で倒れたりというのもあって、やむを得ず（育休明けに退職することになった）。職場に戻る予定でお客さんにも言っていましたし、本当に残念で、私としては希望ではなかった。5〜6年お世話になってきた会社だったので、『ちゃんと戻りますね』という形で（育休を）取っていたんですけど、こういう形になって本当に申し訳ない」（30代女性・会社員）

一方で、街の人からは会社側の問題を指摘する声も見受けられた。「会社の実績によるのかなってちょっと思いました。働きにくいところで育休取れて転職活動できるならしちゃうかも」（30代女性・会社員）

「言い方悪いですけど、される会社もされる会社かなって。『もらい逃げ』という言葉を使うのが正しいかわからないけど、“帰ってこられる場所を作るからね”って会社じゃないのも問題なのかなと思う」（30代女性・転職活動中）

こうした街の意見に犬山氏は「しょうがない事情ってあるし、難しい問題。子どもにも個性があるので、産んでみて思ったより育児がすごく大変だったということもあるだろうし、そこはお互い様で、許容できる社会であってほしいなというのが本音」と語った。

■犬山氏は「会社側の構造的問題」と「辞め方」を指摘

犬山氏は会社側の構造的な問題も指摘する。「会社に入る時はわからなかったけど、マタハラがひどいとか、先輩が育休後にしたい仕事をさせてもらえていないとか、そういうのを見た時にこの職場でいいのかなと迷いが生じるのは当たり前だと思う」（犬山氏、以下同）

「（もらい逃げは）現場間がギスギスするという話になってしまっているが、本来は会社がどう対応すべきかという構造の問題。育休明けに辞める人もいる、育休関係なく辞める人もいる、そうなった時にどう組織を回していくかは、あらかじめ企業が考えるべきところだと思う」

また、犬山氏自身も、介護のために志半ばで仕事を辞めた経験があるという。

「私は育休ではないけど、母の介護を20歳の頃からしていて、22歳で出版社に就職して、編集者として仕事をしていたが、当時は制度もなく、介護と編集者の仕事の両立ができなくて1年半くらいで会社辞めてしまった。現場からすると人手がいないし、『えっ辞めるの？』ってきっとなったと思う。だから私もすごく迷惑をかけた側。でも介護はしなきゃいけないという事情があった」

当時は「直属の上司やお世話になった方に事情を説明して辞めた」といい、自身の体験から「その人の人生だから、我慢し続けるのは違う気がする。だから、“辞め方”なのかなと思う」と語った。

「私は、こういう事情があってというのを問題がわかった段階で早めに相談をして、『辞めることになるかもしれません。本当に申し訳ありません』というジャブを入れた。あとは取引先の連絡先などの引き継ぎはきちんとやってから辞めないといけないというのはあった」

「言葉を尽くして、誠心誠意、きちんと語る。会社がひどい会社で精神的に追い詰められている場合はそんなことしなくてもいいと思うが、そうでない場合はちゃんと仁義を切ることが大事だと思う」

