体重56kg→48kgに減量成功。無理なく採り入れられる【簡単痩せルール】
理想の体型を手にするためにダイエットに勤しむ方は少なくないと思いますが、目標とすべきはヘルシーに無理なく痩せること、そしてダイエット後も体型をキープしていくことになります。そこで参考にしたいのが、体重56kg→48kgと減量に成功し、その後も体型をキープし続けている主婦のアカリさん（29歳）が実践する【簡単痩せルール】です。
“無理なく痩せる”を叶えた簡単痩せルール
アカリさんが実践したという痩せルールはとてもシンプル。まさに“ダイエットの王道”ともいうべき内容となります。
まずアカリさんが取り組んだのは「タンパク質を中心の献立にして、糖質の摂取は適量に抑えること」でした。普段通っているジムのトレーナーさんに「糖質は１日あたり100〜130gが目安に」とアドバイスをもらい、「ご飯は小さめのお茶碗２杯まで！」と決めていたそうです。
▲「おかずの種類を増やして、定食のような献立にすることが多かった」とアカリさん
また、肉、魚、大豆食品などタンパク質を含む食材を多く摂ることで食事の満足感をキープできたそうで、「そのおかげで食事面であまりストレスがなかった」と振り返ります。
（２）パーソナルトレーニングを実施
また、食事内容の見直しとともにトレーナーさんに引き締めたいパーツにアプローチするプログラムを体力に合わせて作ってもらうことで効率的に運動していたというアカリさん。
そして、家でのくつろぎ時間も「TVを見ながらでもできるストレッチやヨガを実践するようにした」と言います。また、どんなに頑張っていても体重が落ちていなかったり、体重が落ちたとしても引き締めたいパーツに効果が表れていなかったりするとモチベーションの低下につながることがあることから、トレーナーさんのアドバイスに従って「ダイエット中はなるべく体重を測らないようにしていた」そうです。
このようにアカリさんが実践した痩せルールは毎日の食事内容に気を配る、運動を無理なく加えるという王道の内容。目標を達成するまでには「何度か挫けそうになった」そうですが、「目標を達成したことで自信になったし、何より食事や運動が習慣になったことでダイエット後も体型をキープできているのが嬉しい」と振り返っています。真似してみようかな？と思った方は、ぜひアカリさんのような強い気持ちを持って取り組んでみてくださいね。
