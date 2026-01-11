寄り道が開運に繋がる⁉ 琉球風水志シウマさんが教える、外出時の開運アドバイス
琉球風水志シウマさんが教える開運術。「引越」は最強の開運アクションと言っても過言ではない！
海に囲まれた琉球ならではの風土にあわせて発展した「琉球風水」。気持ちの安定や心地よさ、身と家を守ることを重視するので、考え方がゆるやかで生活に取り入れやすいのが特徴です。
テレビや雑誌で大人気の琉球風水志シウマさんが、家や数字にまつわる開運術を伝授。自分にあった方法を取り入れて、上手に運気アップを目指してみてください！
※本記事は琉球風水志シウマ著の書籍『琉球風水志シウマの開運“福”部屋マニュアル』から一部抜粋・編集しました。
■自転車は周りに注意して運転を
自転車は気軽に乗れる分、ルールがおろそかになりがち。事故を避けるためにも、周囲に気を配りながら左側通行を守り、スピードの出し過ぎや、イヤホンやスマホを使いながら乗るのはやめましょう。
■寄り道をして悪い気を落とそう
家に帰る前にどこかに立ち寄ると、外でついた悪い気を落とせます。また、帰宅前に「間」を取るという意味もあり、ぜひ取り入れたい開運アクションです。
■傘は下に向けて持って
雨の日は傘の持ち方も気をつけたいもの。後ろに先を向けるのはNG。下（床）に向けて周りの人にケガをさせるリスクを回避して。
■外出時はできるだけ両手をふさがないで
トラブルにとっさに対応できるよう、外出時はなるべく両手を空けておきたいもの。スマホを長いストラップなどで斜めがけするのは、琉球風水的にも理にかなっています。
■夕方の外出で金運アップ
夕方は金運のエネルギーが高まるので、外出するだけでも金運がアップします。金運に効果的なフルーツやスイーツを食べに行ったり、美しい夕日や夜景を見に行ったりすると、より金運がアップ。
フルーツは旬のものや柑橘類やブドウ、スイーツは限定ものを選べばばっちりです。
■イヤホンで歩きながら音楽を聴くのはNG！
歩きながらイヤホンで音楽を聴くと、周りの音が聞こえづらく、リスク回避しにくくなるので、琉球風水的には運気ダウンアクションになります。とくにノイズキャンセリングタイプは、周りの音を完全に遮断してしまうので、歩いているときは避けましょう。同じ理由で歩きスマホもNGです。
■お守りを持ち歩こう
外出時にお守りを持っておくと安心です。一年に一度は寺社に参拝し、古いお守りを返納して新しく購入しましょう。
返納先は購入した寺社が望ましいですが、難しければ神社のお守りは神社に、お寺のお守りはお寺に返して。ただし、ほかのところのお守りはNGというところもあります。
■電車での化粧は運気が急降下
「誰も見てないし、迷惑かけてないでしょ? 」という方もいると思いますが、化粧中の姿はそもそも人に見せるものではない、ということを自覚して。電車は公共の場で「化粧室」ではありません。空気を読むというのも開運には大切なので、電車の中での化粧はやめましょう。
■遊園地はストレス解消にぴったり
誰もが童心に返り、ストレスを発散できるのが遊園地やテーマパークです。
絶叫マシーンで思い切り叫ぶのもいいですし、のんびり観覧車に乗ったり、かわいいキャラクターを見たりすれば癒し効果は抜群！
著＝琉球風水志シウマ／『琉球風水志シウマの開運“福”部屋マニュアル』