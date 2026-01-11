人気美容師に聞きました！今シーズン、大人世代に似合う【アカ抜けショートヘア】３選
大人世代にとって髪型は、“似合うかどうか”だけでなく、“扱いやすさ”や“今っぽさ”も大切なポイント。特にショートヘアは印象がガラリと変わるからこそ、慎重に選びたいところです。そこで今回は、人気美容師が実際におすすめしてくれた大人世代に似合う【アカ抜けショートヘア】を厳選。それぞれの魅力や似合わせポイントを詳しく紹介します。
【マッシュショート】やわらかく上品な女性らしさが叶う
丸みのあるフォルムが特徴の「マッシュショート」は、柔らかい雰囲気と大人の余裕を兼ね備えたスタイル。シルエットに丸みを持たせつつ、毛先に軽さを出すことで重たく見えず快適。前髪ありで可愛らしさを、前髪なしでモードな印象にも調整可能です。
面長やベース型など、骨格問わずフィットしやすいため、「ショートに挑戦してみたいけど似合うか不安…」という人にもぴったりの万能スタイルです。
【くびれショート】うなじすっきり、華奢見え＆小顔効果も
首元をすっきりとタイトに仕上げ、トップにふんわりとしたボリュームを持たせることで、自然なくびれが生まれる「くびれショート」。今シーズンの本命スタイルとして、美容師からも支持が厚いトレンドヘアです。
シルエットに高低差があることで、横顔や後ろ姿まで美しく見えるのがポイント。軽やかさと色気を両立できるため、大人の女性らしい魅力を引き出してくれます。朝のスタイリングも簡単で、セットが苦手な方にもおすすめです。
【耳かけショート】“抜け感”と“品のよさ”を両立できる
顔まわりをすっきり見せてくれる「耳かけショート」は、抜け感と知的な雰囲気を同時に演出できる優秀スタイル。サイドの髪を耳にかけるだけで、簡単にこなれ感が出せるのが魅力です。
また、顔に自然な光が入りやすくなり、肌が明るく見えるのも嬉しいポイント。ピアスやイヤーカフなどのアクセサリーが映えやすく、おしゃれ感もグッとアップします。マスク生活でももたつかず快適です。
どのスタイルも共通しているのは、「似合わせ力」＋「今っぽさ」＋「扱いやすさ」を兼ね備えていること。忙しい毎日でも無理なくキマる、でも手抜きには見えない。それが今、大人女性が求める理想のショートヘアです。そろそろ髪型を変えたいな…と思っているなら、人気美容師が本気で推すトレンドヘアを取り入れてみてくださいね。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています
