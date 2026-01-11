太ももが張りやすい人に。１日１セット【脚全体の印象が軽くなる】簡単“前もも”ストレッチ
「体重は変わらないのに、脚だけ太く見える」と悩んでいるなら、その原因は脂肪ではなく太もも前側（前もも）の張りかもしれません。立ちっぱなし・座りっぱなしの生活が続くと、前ももは緊張しやすく、脚全体が重たく見えがちに。そこで取り入れたいのが、前ももをやさしくゆるめる簡単“前もも”ストレッチです。太もも前側の筋肉のハリを整えることで、脚の印象がすっきり軽くなりやすくなります。
脚全体の印象が軽くなる簡単“前もも”ストレッチ
（１）床にひざ立ちした状態から片脚を大きく前に出す
▲床に着いたひざが痛い場合は下にタオルを敷いてください
（２）背筋を真っ直ぐにしたまま前側の脚に重心を乗せ、後ろ脚の甲を手で持ってかかとをお尻に引き寄せてゆっくり呼吸をしながら30秒間キープする
▲後ろ側の脚の太もも前側に伸びを感じるポイントでキープします
反対側も同様に行い、“１日あたり左右各３回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「後ろ側のひざを置く位置」がポイント。後ろ側のひざを身体に近すぎる位置に置いてしまうとストレッチ効果が得られないだけでなく、逆に体を痛めることもあるので、“自分にとって最適なポジション（ひざを置く位置）”を見つけて実践しましょう。脚を細くしたいなら、まずは「太もも前側の張りを抜く」ケアから。それだけで、脚全体のシルエットは変わりやすくなります。＜ストレッチ監修：野月愛莉（トレーナー歴６年）＞
