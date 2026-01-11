やっぱりあの２人は怪しい…。「不倫関係か？」をチェックするポイント
街で見かけるカップルに「何か不釣り合い」と違和感を覚えたことはありませんか？
世の中には意外と「不倫カップル」がいるもの。
そこで今回は、「不倫関係か？」をチェックするポイントを紹介します。
年齢差がある
不倫関係だと男女の年齢差があるケースは少なくありません。
よくあるパターンだと、男性がスーツ姿で女性がカジュアルな服装という組み合わせ。
また、昼間にそういうカップルがいると、意外と周囲の目を引くものです。
街中では距離をとって歩いている
不倫関係の男女だと、親しそうにしている割には街中では距離をとって歩いていることがほとんど。
言い訳の余地を残そうとしているのです。
アイコンタクトが多い
職場で不倫関係になっている男女だと、職場で２人きりになることを逆に避けたりするもの。
その代わり、アイコンタクトが多くなる傾向があります。
なので、よく視線を意味深に合わせている男女がいるなら、不倫関係にある可能性が高いと言えるでしょう。
不倫関係の存在に気づいたとしても、騒ぎ立ててしまえば予期せぬトラブルに巻き込まれてしまうことも。
まずは見て見ぬふり、気付かないふりをしている方が賢明かもしれませんよ。
