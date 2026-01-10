本気度は安心感として現れる。態度がブレないのは男性の“本命サイン”
昨日は優しかったのに、今日は急にそっけない。そんな揺れが少ない男性は、恋の温度が低いのではなく、気持ちが定まっているのでしょう。本命の前で男性は、駆け引きよりも一貫性を選ぶものです。そんな男性との安心感が続く関係には、はっきりした理由があります。
男性は本命相手ほど“態度の振れ幅”を小さくする
連絡頻度や言葉づかい、会ったときの距離感。男性は本命相手には気分で態度を変えるようなことをしません。なぜなら、本命の女性との関係を不安定にしたくないから。好きだからこそ、安定した接し方を保とうとします。
都合が悪い日でも“同じ温度”で接する
忙しい日や会えない日があっても、男性は本命女性に対して急にトーンを冷たくしませんし、会えない理由を簡潔に伝えるもの。これもまた、本命の女性の不安を増やさないための配慮です。逆にそういうときほど誠実でいようとする姿勢を見せます。
信頼関係を壊すような駆け引きをしなくなる
急に距離を詰めて、次の日に引く。試すような態度で反応を見る。男性は本命の女性に対して、そうした駆け引きをすること自体がリスク高いと承知しています。失いたくない相手だからこそ、駆け引きめいた行動を避けるのです。
一貫して誠実な態度や対応が続くことが、いちばんの本命サイン。恋の本気度は安定感として表れます。 ※本記事の画像は生成AIで作成しています
