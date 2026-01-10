【４ヶ月で−３kg】毎朝５分の“ゆるヨガ”で姿勢を整えるだけ。無理なく続く簡単ダイエット習慣
仕事に追われる毎日が続くと、運動の時間を確保するのはなかなか難しいもの。今回取材したRさん（43歳・総務）も、デスクワーク中心の生活で肩こりや猫背を感じながら、「体を動かした方がいいとは思うけれど、ハードな運動は続かない」と悩んでいたそうです。そんなRさんが始めたのが、毎朝５分だけの“ゆるヨガ”。無理のない習慣を積み重ねた結果、姿勢の変化を感じるようになり、４ヶ月で−３kgという結果につながったといいます。
“姿勢を整える”ことを最優先に。朝の５分で体を目覚めさせる
Rさんが意識したのは、「鍛える」よりも姿勢を整えること。起床後すぐ、呼吸に合わせて体を伸ばすシンプルなヨガを取り入れました。前屈や軽いねじり、背筋を伸ばす動きなど、強度は低め。それでも朝に体を動かすことで、背中や肩まわりがすっと軽くなり、自然と姿勢を意識しやすくなったそうです。
短時間でも体が目覚める感覚があり、「朝のスタートがラクになった」と感じられたことが、続けるモチベーションにつながったと振り返ります。
姿勢が整うと、巡りや日中の過ごし方にも変化が
ゆるヨガを続けて２〜３週間ほど経った頃、Rさんは「夕方の体の重さが前より気にならなくなった」と実感するように。姿勢が整うことで呼吸が深くなり、血流や巡りがスムーズになった感覚があったといいます。
また、体が軽く感じられるようになると、自然と歩き方や座り方にも意識が向き、日中のちょっとした動きも丁寧に。こうした小さな変化が積み重なり、生活全体のリズムが整っていきました。
“頑張らない朝習慣”が４ヶ月で−３kgにつながった理由
Rさんが結果を出せた一番の理由は、毎日完璧にやろうとしなかったこと。忙しい朝は１〜２分で切り上げる日もあり、できない日は思い切って休む。そんなゆるさがあったからこそ、習慣として定着したのです。また、ヨガそのものの消費カロリーは決して大きくありませんが、姿勢や巡りが整うことで体の使い方が変わり、結果として体重にも少しずつ変化が表れたと考えられます。
朝、体をリセットする時間をつくることは、健康面でも大切なこと。まずは明日の朝、５分だけ体を伸ばすところから始めてみませんか？＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー歴５年）＞ ※本記事の画像は生成AIで作成しています
