「嫉妬なんてしたくない…」気持ちを無理に押し込まない方法とは
「嫉妬しちゃいけない」と思うほど、気持ちは行き場を失ってしまうもの。恋愛に限らず、人との関係で嫉妬が生まれるのは自然なことで、問題なのは“扱い方に迷うまま抱え込むこと”なのです。そこで今回は、嫉妬心と向き合う方法を整理します。
嫉妬は“感度”のサイン
嫉妬が出ると、自分が未熟に感じたり、自信がないように思えてしまうことも。でも、嫉妬は何かを大切にしているサインでもあります。まずは「これが大事なんだな」「彼を失いたくないんだな」と認識するだけで、気持ちの暴走は少し落ち着くはずです。
嫉妬心をそのままぶつけるのではなく、“背景”に触れる
嫉妬をそのままぶつけると、相手は「責められた」と感じやすいもの。もし伝えたいなら、「こう感じてしまって、ちょっと戸惑ってる」「どう伝えたらいいか迷ってる」と背景も一緒に話しましょう。感情の“説明”に変わるので、相手と対立構図にならずに済みます。
“封じ込め”ではなく“調整”で向き合う
嫉妬を無理に封じ込めようとするほど、自分を否定する方向に転びやすくなります。完全に封じ込めるのではなく、距離を置く、深呼吸する、一度離れるなど、自分にとって扱いやすい形に調整しましょう。自分の感情を敵にしないことで、ストレスも軽くなるはずです。
嫉妬を無理に押し込まなくていいし、封じ込めなくてもいい。認識して、整理して、調整することができれば、それだけで十分に前進したと言えますよ。 ※本記事の画像は生成AIで作成しています
