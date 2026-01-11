お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（55）が10日放送の日本テレビ「アナザースカイ」（土曜後11・00）にゲスト出演。芸人人生を振り返った。

今回は上田が家族で過去4回ほど訪れた事があるという思い出の地、イタリア・ベネチアでロケ。

高校の時に入部したラグビー部で相方・有田哲平と知り合い、コンビを結成。「あいつが本気で笑ってるときに幸せを感じる」といい「コイツ（有田）を笑わせたくてやっている」のだと語った。

しかし、挫折は早かった。「自分が才能ないって気づいた。25、6歳くらいの時に才能ないなって気づいたから」と回顧し「お笑いだけでいいなんて言うのは理想。若手の時なんてお笑いだけでいきたいと思ってる。これお笑いだけじゃ無理だなって20代の中盤過ぎに思ったんだろうね」と説明した。

当時の上田は「いろいろなことをやって総合力でなんとか生き延びられれば」と考えたといい、スポーツや政治、クイズ、トークなどさまざまなジャンルの番組に挑戦。自身が“生き残れる”道を模索した。

ここまでの芸人人生を振り返って「めったにないんだけど、本番中とかに脳汁が出てるのがわかる時がある」と回想。「この気持ち良さ他にないもんな〜みたいな」とその魅力にどっぷりハマった自分がいることを誇らしげに語っていた。