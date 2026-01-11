お笑い芸人の陣内智則（51）が11日、TBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演。7日に都内で結婚会見を開いたSKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（28）と男性ユニット「BOYS AND MEN」の辻本達規（34）へ“アドバイス”を送った。

番組冒頭、白いカーディガンを着た松井と赤いニットを着た辻本が“紅白コーデ”でそろって登場。ライブでかかとを骨折したという辻本は松葉づえを持っていた。共演者からは拍手で迎えられた。

結婚式の話題になると陣内は「ピアノの弾き語りはやめときや」と辻本の肩に手を置きアドバイス。スタジオは笑いに包まれ、司会の和田アキ子もお腹を抱え「特にコブクロは」と添えた。

陣内はピン芸人として絶頂期を迎えていた2007年4月に女優の藤原紀香と結婚。同年5月に行われた結婚式は日本テレビ系でゴールデンタイムに放送され、関西地区での瞬間最高視聴率は49.2%（ビデオリサーチ調べ）を記録するなど世間の注目を浴びた。また、披露宴でコブクロの「永遠にともに」のピアノによる弾き語りを披露したことも話題となった。しかし、楽曲に反し、2年後の2009年には離婚した。