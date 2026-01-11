松井珠理奈が結婚 感動的な辻本達規の「御恩返し」 偶然の出会い→体調不良のピンチに誘い「携帯なんかいらない」
結婚した元SKE48・AKB48の松井珠理奈（28）とBOYS AND MEN・辻本達規（34 ※辻＝しんにょうは一点）が、11日放送のTBS系『アッコにおまかせ！』（毎週日曜 後11：45）に生出演した。辻本は「御恩返し」のワードで愛を表現した。
【写真】笑い合う場面も！指輪を披露した辻本達規＆松井珠理奈
2人は、1月7日に都内で結婚会見を行い、今回、全国ネット生放送に2ショットで仲むつまじい姿を披露した。
辻本がチラシ配りをしていた際、偶然通りかかった松井が優しい言葉をかけたのが出会いだったという。SKE48などで活躍した松井は、2022年に体調不良で活動休止。その際、辻本が「キャンプに行ったら元気がでるんじゃない？」と知人を介して松井を誘った。辻本は「デジタルな部分があんまりよくないんじゃないかなと思ったんで」「とにかく携帯なんかいらないから自然に行けっていうことで」と振り返った。
そして、出会いとなったチラシ配りに触れ「（当時の松井は）すごい有名なのに、僕なんかに『応援してます』と言ってくれた御恩がめっちゃあった。あの御恩を返せたらいいな」と心境。
松井もこの思い出を回顧。小学生時代からアイドル活動し、自然と触れ合う機会が少なかった松井にとって、キャンプは新鮮だったようで「すごく楽しくて」とうれしそうに語り、感動を誘った。
松井は1997年3月8日生まれ、愛知県出身。地元のSKE48だけでなく、AKB48のメンバーとしても活躍。2021年にSKE48を卒業。24年に独立。辻本は1991年5月17日生まれ、岐阜県出身。2010年からBOYS AND MENのメンバーとして活躍している。
