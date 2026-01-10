2026年「ショートヘア」はここで差がつく。 流行遅れに見せない“前髪＆シルエット”更新ポイント
ヘアスタイルのトレンドは、気づかぬうちに少しずつ更新されていくもの。中でもショートヘアは、「変えていないだけなのに、なんだか古く見える」と感じやすいスタイルです。特に2026年は、これまで“正解”とされてきた形が、今の視点では少し重たく見えてしまうケースも増える傾向に。そこで今回は、大人世代が気をつけたい「流行遅れに見えやすいショートヘア」と、今っぽく整えるための更新ポイントを整理します。
丸みを作りすぎた「後頭部ボリューム過多ショート」
ひと昔前まで定番だった、後頭部にしっかり丸みをつけたショート。立体感は出ますが、2026年の視点で見ると、やや作り込みすぎた印象になりがちです。
特にトップから後頭部にかけて厚みが集中すると、全体の重心が後ろに下がり、横顔がもったり見える原因に。今年は“盛る”よりも、自然な奥行きを感じさせるバランスが主流。丸みは残しつつも、主張しすぎない設計が求められます。
抜きすぎ注意。量を減らしすぎた「軽すぎショート」
軽さを意識するあまり、毛量を減らしすぎたショートも注意したいポイント。動きは出ますが、髪の密度が足りないと、疲れて見えたり、年齢感が強調されてしまうことがあります。
2026年は「透け感＝スカスカ」ではありません。大切なのは、毛先だけを軽くするのではなく、顔まわりや表面に“細い動き”を残すこと。量を減らすより、質感を整える意識が欠かせません。
重さを残しすぎた「一直線前髪＆顔まわり」
前髪や顔まわりを重く残したショートは、落ち着いて見える反面、表情が硬く見えやすい傾向も。特に黒髪や暗めカラーの場合、重さが強調され、「更新感のない印象」につながることがあります。
2026年は、前髪や顔まわりにほんの少し段差や動きをつけるのがポイント。ラインをやわらかく崩すことで、ショートでも軽やかさが生まれ、全体の印象が今っぽく整います。
ショートヘアが古く見えてしまう原因は、年齢ではなく「バランスを更新できていないこと」にある場合がほとんど。丸み・軽さ・前髪。この３つ点を少し見直すだけで印象は驚くほど変わります。2026年はこれまでの“定番”を一度リセットし、今の空気感に合った整え方で、ショートヘアに差をつけてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本記事の画像は生成AIで作成しています
🌼昔っぽヘアは即NG！大人世代がやりがちな“おば見えショート”を回避する３つのルール