米ロサンゼルスの広場に集まった大勢のデモ参加者＝10日/Genaro Molina/Los Angeles Times/Getty Images

（CNN）米ミネソタ州ミネアポリスで不法移民の摘発にあたっていた移民税関捜査局（ICE）の職員が発砲してレネ・グッドさんが死亡した事件をめぐり、ICEに対する抗議デモが各地で行われた。デモを呼び掛けている権利擁護団体の全国連合組織によれば、全米で1000以上のデモが行われる見通し。

ロサンゼルス中心部では10日、抗議デモの群衆が通りを行進し、「ICEを永遠に追い出せ」と書かれたプラカードを掲げ、「トランプ（大統領）は今すぐ去れ」と声をそろえてシュプレヒコールを上げた。

ロサンゼルスのデモ参加者からはICEへの怒りの声が上がり、「不正義には抵抗が必要だ」「レネに正義を」と書かれたプラカードも見られた。

全米各地の都市でもデモが続き、フィラデルフィア、ニューヨーク、首都ワシントンなどの主要都市で大規模な行進が確認された。

このほか、オレゴン州ポートランド、カリフォルニア州サクラメント、マサチューセッツ州ボストン、コロラド州デンバー、ノースカロライナ州ダーラム、アリゾナ州テンピでも比較的小規模なデモがあった。

テキサス州オースティンの中心部で10日、反ICEの抗議者たちが連邦施設の外を行進し、シュプレヒコールを上げた。CNN提携局KEYEによると、ヘルメットやマスクを着け、警棒を手にした複数の武装した法執行当局者が、施設の外に立っていたという。