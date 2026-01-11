プロ野球・巨人の元監督である高橋由伸さんが、先日現役引退を発表した澤村拓一投手にねぎらいの言葉を送りました。

澤村さんは2010年ドラフト1位で中央大から巨人に入団。現役時代の高橋さんとはチームメートとしてプレーしました。2016年からは高橋さんが巨人監督に就任。その就任初年度に澤村さんがセーブ王を獲得するなど、監督と選手という関係でも共に戦ってきました。その後、トレードでのロッテ移籍やMLB挑戦など躍動を続けた澤村さんでしたが、先日15年にわたるプロ生活に幕をおろしたことを発表しました。

高橋さんは自身のインスタグラムに、澤村さんと上原浩治さんとの3ショットを掲載。なんと3人とも誕生日が4月3日と同じであり、この写真が撮られた裏話も添えました。

「監督時代の2018年、4月3日の中日戦。澤村が2番手、上原が3番手で登板し、それぞれ1イニングを無失点に抑えてチームも勝利しました。偶然にも、私も含めた3人が4月3日生まれ。もちろん試合中は意識せずの采配でしたが、思い出に残る1試合になりました。写真は宿舎に戻ってから撮影したものです」とつづった高橋さん。続けて「選手として、監督として、ともにユニホームを着た選手がまた一人現役を引退。数日前には報告の連絡ももらいました。15年間、本当にお疲れ様でした」とねぎらいの言葉を送りました。

10日放送の「Going! Sports&News」でも澤村さんの存在について語った高橋さん。監督時代にもその剛腕に助けられたことを振り返りながら「先発、リリーフ、抑えとどのポジションでもチームのために腕を振れる選手だった。そういった選手が15年頑張ったということで、本当にお疲れさまと伝えました」とコメントしました。