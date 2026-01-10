温泉、眺望、美味しい料理、全方位そろう【センチュリーマリーナ函館】でラグジュアリーな滞在を満喫
グランドオープンは2019年5月で比較的新しいうえに、豪華なメニューをそろえた朝食ビュッフェは函館屈指。眺望抜群の客室や14階にある絶景大浴場など、ホテル選びのオススメポイントがすべてそろう【センチュリーマリーナ函館】。さらに2025年8月1日にはレジデンス館がオープン。函館の泊まりたいホテルの筆頭です。
｜特別感たっぷりの上質なホテルステイ
エントランスに一歩入ると、高い天井と上質な家具をそろえたラグジュアリーなロビーに迎えられ、旅先での非日常を演出。大浴場とともに、客室によっては函館山を眺望。特別感たっぷりのホテルステイを楽しめます。
▲左側の建物が新しくできたレジデンス館
海鮮で有名な函館朝市には徒歩約２分。函館を代表する観光スポット、金森赤レンガ倉庫へも徒歩約10分ほどの観光に大変便利なホテルです。
▲間接照明に彩られた上質感あふれるロビー
高い天井は、古くからの港町を象徴するように船底をモチーフにした装飾が存在感たっぷり。ゲストがくつろげるテーブルや椅子が置かれ、水の流れる水盤を設置するなど上質な雰囲気をたたえます
▲2階にあるショップ「ユーヨーマルシェ」
お土産ショップも充実。北海道のお土産やホテルオリジナルグッズ、アロマオイルまで幅広くそろえます。北海道のライフスタイルブランド「TNOC hokkaido（ティーノック）」のアパレル用品やグッズも販売。道外からの観光客はもちろん、道内在住の人にも興味を持ってもらえる商品をそろえます。
▲貸出品の枕やアロマも人気です
宿泊客は、厚さや柔らかさなど数種類用意された枕から好きなタイプ1つ選んで使えます（数量限定）。また10種類以上の香りから1つ選べるアロマは、枕元に置くのがおすすめです。ホテルオリジナルの香りを選びました。
▲ロビーの一角にある「BAR VOYAGER（バー ボイジャー）」
カウンター席とテーブル席がある「バー ボイジャー」は18時から24時まで。ボサノバを聴きながら北海道産のクラフトビールやウイスキー、ワインなど、ご当地の味をそろえるほか、カクテルも用意。ホテルのイメージカラー青をテーマにした白ワインベースのオリジナルカクテル「マリーナブルー」もおすすめです。
｜大ヒットアニメ映画にも登場した客室も
客室は317室20タイプをそろえます。絶景を楽しめるスイートルームをそろえたザ・ロイヤルフロアや上質なザ・プレミアフロア、一般客室のスタンダードフロアにくわえ、2025年に登場したレジデンスフロアを用意。旅のプランや人数、予算に合わせて選べます。
▲眺望抜群の「ロイヤルスイート」
87平米の「ロイヤルスイート」は13階にあるコーナールームで、窓が広く函館山や金森赤レンガ倉庫、函館湾の景色を一望できる客室です。特に2024年に大ヒットを記録したアニメ映画にも登場。シモンズとコラボしたオリジナルベッドは幅160cm × 長さ203cm が２台置かれ定員は２名です。
▲窓際にはソファースペースも
窓際の床は大理石調で、ゆとりのあるソファーを用意。函館の景色を楽しめるテーブル席も置かれます。
▲テレビは電動収納式
窓に向いたベッドでは、横になって眺望を楽しめるのもこの部屋ならでは。景色を邪魔しないように、収納式のテレビを設置。必要なときに電動で上げてテレビを観られます。
▲ビューバスには温泉を投入
洗面はダブルベイシンを採用。大きな窓からは景色を楽しめるビューバスを設置します。湯船に浸かりながら函館屈指の景色を楽しめるゴージャスさ。茶褐色の温泉がそそがれるのも、特別感を味わえます。※一般客室は温泉ではありません。
▲特別感のあるアメニティ
スイートルームのアメニティはボックスケースに入っていて上質感が高まります。スキンケア用品も男女共にありました。
｜家族連れや滞在型の旅行に便利な客室も
3〜5名まで宿泊できる「和洋室」は2025年に増築された新客室のレジデンスフロアにあり、ソファの置かれたリビングと小上がりになった畳敷きの寝室で構成。ミニキッチンや洗濯乾燥機を備えます。見どころが多い函館を起点に、武家文化が残る松前や自然豊かな大沼など、道南を巡る長期滞在に便利です。
▲レジデンスフロアにある47平米の「和洋室」
リビングには広いテーブルやソファが置かれ窓も広々。それぞれ「市街地側」と「函館山側」の部屋を用意します。
▲畳が敷かれた寝室
小上がりなった畳スペースには、シモンズと共同開発したがオリジナルマットレスを４台設置（人数により変更）。グループ旅行や家族旅行におすすめの客室です。
▲レジデンスフロアの客室にはミニキッチンがついています
シンクが設置されるほか、２ドアタイプの冷蔵庫や電子レンジ、IHクッキングヒーター、フライパンや鍋、カトラリーなどがそろい、簡単な料理を作れます。
▲洗面はダブルベイシン
洗面スペースが広く数人で宿泊しても使いやすいダブルベイシンを採用。レジデンスフロアの客室にはリファのドライヤーを用意しています。
▲洗い場付きの広いバスルーム
シャワーヘッドは「リファファインバブル ダイア」で、従来よりも1.5倍以上の大きなヘッドのためレインシャワーのように湯量が多く全身で浴びているような感覚です。さらにレジデンスフロアの客室には、150年を超えるイタリアのオーガニックブランド「アッパカッパ」のシャンプー類をそろえます。
▲洗濯乾燥機もあります
洗剤も1回分用意。滞在中はいつでも洗濯できるので、数日間に及ぶ旅行や夏などは大変便利です。
｜眺望抜群の大浴場はお風呂も多彩
ホテルの最上階、14階にある「天然温泉 スパ ステラ」では、内風呂とサウナに加え、ととのい椅子を並べた露天風呂、さらに階段を上った最上階には船のデッキを思わせる広々とした露天風呂を用意。函館山を望む絶景も見事です。
▲多彩な湯舟で湯浴みを楽しめます
温泉は函館湾一帯に多い、明るい茶褐色のナトリウム-塩化物強塩泉です。塩分濃度がとても高く、湯上がり後も保温効果が続きます。ガラス張りの内湯は眺望が素晴らしいインフィニティバスで、ややぬるめの温度は景色を楽しみながら長風呂を満喫。ととのい椅子が置かれるコンパクトな露天風呂はかけ流しの濃厚な温泉を楽しめます。
▲男湯はドライサウナ、女湯にはアロマミスト塩サウナを備えます
ドライサウナからは函館駅側の眺望を楽しめます。温度は85度ほどと低めながら体感温度はジリジリと焼けつくような熱さ。12分計がないので、自分の体調に合わせて使用します。抑えた音量でボサノバが流れていました。水風呂はかなり冷たく、火照った身体が急激に冷えました。
▲湯上がりも充実
スキンケア用品やアメニティーも用意され、男女ともに数種類のドライヤーが置かれます。今人気のリファのドライヤーもありました。
▲湯上り処からも眺望を楽しめます
湯上がり処は大きな窓を備えたラウンジになっていて、ゆったりと座れるソファーも用意。函館山側の景色が楽しめます。特に夜景はうっとりするほどの美しさです。
2019年に開業したばかりの【センチュリーマリーナ函館】は、2025年夏に新しい客室も併設。駅に近く、眺望も抜群。14階の温泉大浴場からも函館の景色を楽しめます。続編でも紹介しますが、北海道の豊かな食材を使った朝食も有名。ホテル選びのポイントがすべてそろう、理想の滞在をたっぷり楽しんでみてくださいね。＜text＆photo：湯川カオル子 予約・問：センチュリーマリーナ函館 https://www.centurymarina.com/＞