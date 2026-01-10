減量より“腰まわりの印象”を変えたい。そんな大人世代に効く【腹筋＆体幹】簡単エクササイズ
体重の増減よりも先に気になり始める腰まわりのもたつきや下腹のライン。大人世代になると、「痩せたい」というより「見た目をすっきりさせたい」と感じる人も増えてきます。そこでおすすめが、ピラティスの簡単エクササイズ【ダブル・レッグ・ストレッチ】。腹筋と体幹を同時に使い、動きの中で全身を連動させることで、腰まわりを内側から整えてくれます。
ダブル・レッグ・ストレッチ
（１）仰向けに寝て両ひざを立てて脚を腰幅程度に広げ、息を吸いながらお腹を薄くし、骨盤を後傾させて床にぴったりとくっつける
▲腕は体の横に置きます
（２）両ひざを持ち上げて直角に曲げ、頭を上げて両手をひざの横に置く
（３）息を吸いながら腕と脚を大きく伸ばす
▲腕や脚を伸ばすときはゆっくりときちんと伸びを感じるように行い、ひじとひざをしっかり伸ばします（両脚はくっつけたままをキープ）
（４）腕と脚を伸ばしきったら、息を吐きながら腕と脚を大きく動かして（２）へ戻る
▲腕は水をかくようなイメージで動かすとスムーズに行えます
この（２）〜（４）を“１日あたり５回を目標”に繰り返し実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「呼吸を合わせて腕と脚の屈伸を１つ１つ丁寧に行うこと」、「骨盤をきちんと床につけたまま、顎を引いた状態で行うこと」の２つがポイント。腰まわりの印象は、体重よりも「どう体を使えているか」で変わるので、続けるほど姿勢やラインの変化を感じやすくなるはずです。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞
