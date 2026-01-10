「なぜ痩せない？」の原因は“太もも前”の硬さ。１日５回【下半身が軽くなる】簡単ストレッチ
「何をしても下半身だけ痩せない…」「腰痛が続いている」といった悩みを抱える大人世代にこそ試してほしいのが、“太ももの前側＝大腿四頭筋”をゆるめる簡単ストレッチ。前ももが硬くなると骨盤が前に傾き、いわゆる“反り腰”を引き起こして下半身太りの原因に。逆にここをほぐすだけで、脚のラインがスッと整い、腰の負担も軽くなります。
なぜ太ももの前の硬さが“痩せにくさ”を招く？
大人世代の下半身太りには、思わぬ原因が。それが、太もも前の筋肉がカチコチに固まること。デスクワークや歩き方の癖で大腿四頭筋が張りやすくなると、骨盤が前に引っ張られ、いわゆる反り腰の姿勢に。するとお腹とお尻の筋肉がうまく使われず、太ももだけに負担が集中してしまいます。
１日５回でOK。「大腿四頭筋」をゆるめる簡単ストレッチ
（１）仰向けになって、右脚のひざを立てる
（２）立てた右ひざを左側に倒す
（３）左足を右手でつかみ、10秒間キープしたら（１）に戻る
▲両ひざがそれぞれきちんと曲がっていることが大切です
これを５回を目安に繰り返し、反対側も同様に行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「太ももの前側の大腿四頭筋だけでなく、背中もしっかり伸ばすこと」がポイント。また、背中をできるだけ床につけたまま実践してくださいね。＜ストレッチ監修：酒井彩＞
🌼代謝UP＆姿勢・見た目が整う！１日１セット【反り腰と猫背の改善に効く】簡単ポーズ