全国都道府県対抗女子駅伝

全国都道府県対抗女子駅伝は11日、たけびしスタジアム京都発着の9区間42.195キロで行われた。1区（6キロ）で長野の田畑陽菜（長野東高）が激走。2019年の廣中璃梨佳以来となる1区高校生区間賞となった。

強風に加え、雪もちらつく厳しい条件で、田畑が意を決して前に出た。残り600メートルで先頭に立ち、最終盤にさらにペースアップ。中継のNHKで解説を務めた福士加代子さんも「加速ぅ！すご〜い」というラストスパートで区間賞を獲得した。

昨年末の全国高校駅伝では2区区間2位で長野東の全国制覇に貢献。都道府県対抗女子駅伝で実業団選手も走る1区で高校生が区間賞を獲得するのは、2019年の廣中以来の快挙となった。

X上の駅伝ファンも衝撃。「ラスト1キロすごかったな」「田畑陽菜さん本当に強いな」「長野の田畑さん、全く体幹がブレてなかった。高校生でスゴい」「素晴らしい走りですね」「高校生で区間賞か！」などの声が上がっていた。

群馬の1区を務めた不破聖衣来は股関節の不安が中継内で伝えられ、区間23位だった。



（THE ANSWER編集部）