20ºÐÆüËÜÂåÉ½¤¬¡Ö¤ä¤Ù¡¼¤Î·è¤á¤Æ¤ë¡×¡¡Ç¯¾åÁê¼ê¤ËÌöÆ°¡Ä°µ´¬¥´¡¼¥ë¤Ë¾Î»¿¡ÖÀ©»ßÉÔÇ½¡×
Âç´ØÍ§æÆ¤¬¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë
¡¡U-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï1·î10Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëAFC U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àá¤Ç¡¢U-23UAEÂåÉ½¤Ë3-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÇMFÂç´ØÍ§æÆ¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë¤¬·è¤á¤¿°µ´¬¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬¡¢¡Ö¤ä¤Ù¡¼¤Î·è¤á¤Æ¤ë¡×¡Ö¥³¡¼¥¹¤Þ¤Ç´°àú¡×¤Ê¤É¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç´Ø¤ÏÂè1Àá¤Î¥·¥ê¥¢Àï¤ËÂ³¤¤¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Á°È¾3Ê¬¤Ë¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÁê¼ê¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÍ¶¤¤¡¢PK¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ±37Ê¬¡¢DF´ØÉÙ´ÓÂÀ¡Ê¶Í°þ²£ÉÍÂç¡¿²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ë¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢Áê¼êDF¤ò1¿Í¤«¤ï¤·¤Æ±¦Â¤ò°ìÁ®¡£¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë±¦¾å¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£AFC¤â¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¤½¤·¤ÆÀ©»ßÉÔÇ½¤Î¿ä¿ÊÎÏ¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¤Û¤É¤Î°ì·â¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖÂç´Ø¤ÎÎÉ¤µÁ´ÉôÀ¹¤ê¡×¡Ö¤ä¤Ù¡¼¤Î·è¤á¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¤¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ä¡×¡Ö¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤¬³Ú¤·¤ß¤ÊÁª¼ê¡×¡Ö¥³¡¼¥¹¤Þ¤Ç´°àú¡×¡Ö´°àú¤Ê¥´¥é¥Ã¥½¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢Âç´Ø¤Î°µ´¬¥´¡¼¥ë¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë