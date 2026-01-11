俳優中村雅俊（74）が11日、大阪市内で主演・初監督映画「五十年目の俺たちの旅」の公開記念舞台あいさつを、共演の田中健（74）とともに行った。

1975年にスタートした青春ドラマ「俺たちの旅」。カースケ（中村）、オメダ（田中）、グズ六（秋野太作、82）の青春群像劇は当時の若者を熱狂させ、その後も「十年目の再会」などスペシャルドラマが放送された。放送50年を記念し、20年ぶりの続編となる本作は、初の劇場版。中村は主演、主題歌・挿入歌に加え、初監督も務めた。

50年前と同じキャスト、脚本家らで映画化され、メーンキャスト3人の年齢を合わせると「230歳」だ。中村は「老人」と自称し笑わせながらも、「3人が元気でいたのは奇跡です」と胸を張った。

「秋野さんどうかなと思ったんですけど」と笑う田中に、「秋野さんは大丈夫なの？なんて言ってたら、なんのなんの。ほんとに今なお元気」と続いた。

中村“監督”は、田中について「2回ほど殴られるシーンがあるんですけど」と説明。オメダ（田中）の娘役を務めた前田亜季に「全力でたたけ！」と助言したことを明かした。「オメダのリアクションが一番大事なんで。思いっきり、跡がつくくらいやってほしかったんだけど」とニヤリ。「見事に2回とも一発OKでした」と振り返った。

「やっぱり健ちゃん、リアクション良かったよね」と褒め、田中は「痛かったよ？」と苦笑いだった。