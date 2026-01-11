岩手県で最大震度4のやや強い地震 岩手県・宮古市、久慈市、普代村、盛岡市、八幡平市、葛巻町、一戸町
11日午後1時15分ごろ、岩手県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は岩手県沿岸北部で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。
最大震度4を観測したのは、岩手県の宮古市、久慈市、普代村、盛岡市、八幡平市、葛巻町、それに一戸町です。
【各地の震度詳細】
■震度4
□岩手県
宮古市 久慈市 普代村
盛岡市 八幡平市 葛巻町
一戸町
■震度3
□岩手県
山田町 岩泉町 田野畑村
野田村 岩手洋野町 二戸市
滝沢市 雫石町 岩手町
紫波町 矢巾町 軽米町
九戸村 釜石市 住田町
大槌町 花巻市 北上市
遠野市 一関市 奥州市
□青森県
八戸市 三戸町 五戸町
青森南部町 階上町
□宮城県
気仙沼市
□秋田県
大仙市
■震度2
□岩手県
大船渡市 陸前高田市 西和賀町
金ケ崎町 平泉町
□青森県
十和田市 三沢市 野辺地町
七戸町 六戸町 横浜町
東北町 六ヶ所村 おいらせ町
田子町 新郷村 平内町
外ヶ浜町 むつ市 東通村
□宮城県
登米市 栗原市 大崎市
色麻町 涌谷町 宮城美里町
南三陸町 石巻市
□秋田県
横手市 仙北市 秋田美郷町
羽後町 潟上市 三種町
井川町 秋田市 由利本荘市
大館市 鹿角市 北秋田市
小坂町
□北海道
函館市
□山形県
酒田市
■震度1
□青森県
青森市 五所川原市 つがる市
蓬田村 中泊町 佐井村
弘前市 黒石市 平川市
西目屋村 藤崎町 大鰐町
田舎館村
□宮城県
宮城加美町 仙台青葉区 仙台宮城野区
仙台泉区 東松島市 松島町
利府町 大郷町 大衡村
女川町 名取市 角田市
岩沼市 蔵王町 大河原町
宮城川崎町 丸森町 亘理町
□秋田県
湯沢市 東成瀬村 能代市
藤里町 五城目町 八郎潟町
□北海道
福島町 白老町 厚真町
むかわ町 様似町
□山形県
真室川町 戸沢村 天童市
中山町
□福島県
大熊町 双葉町 浪江町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。