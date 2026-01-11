11日午後1時15分ごろ、岩手県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は岩手県沿岸北部で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度4を観測したのは、岩手県の宮古市、久慈市、普代村、盛岡市、八幡平市、葛巻町、それに一戸町です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□岩手県

宮古市 久慈市 普代村

盛岡市 八幡平市 葛巻町

一戸町

■震度3

□岩手県

山田町 岩泉町 田野畑村

野田村 岩手洋野町 二戸市

滝沢市 雫石町 岩手町

紫波町 矢巾町 軽米町

九戸村 釜石市 住田町

大槌町 花巻市 北上市

遠野市 一関市 奥州市



□青森県

八戸市 三戸町 五戸町

青森南部町 階上町



□宮城県

気仙沼市



□秋田県

大仙市

■震度2

□岩手県

大船渡市 陸前高田市 西和賀町

金ケ崎町 平泉町



□青森県

十和田市 三沢市 野辺地町

七戸町 六戸町 横浜町

東北町 六ヶ所村 おいらせ町

田子町 新郷村 平内町

外ヶ浜町 むつ市 東通村



□宮城県

登米市 栗原市 大崎市

色麻町 涌谷町 宮城美里町

南三陸町 石巻市



□秋田県

横手市 仙北市 秋田美郷町

羽後町 潟上市 三種町

井川町 秋田市 由利本荘市

大館市 鹿角市 北秋田市

小坂町



□北海道

函館市



□山形県

酒田市

■震度1

□青森県

青森市 五所川原市 つがる市

蓬田村 中泊町 佐井村

弘前市 黒石市 平川市

西目屋村 藤崎町 大鰐町

田舎館村



□宮城県

宮城加美町 仙台青葉区 仙台宮城野区

仙台泉区 東松島市 松島町

利府町 大郷町 大衡村

女川町 名取市 角田市

岩沼市 蔵王町 大河原町

宮城川崎町 丸森町 亘理町



□秋田県

湯沢市 東成瀬村 能代市

藤里町 五城目町 八郎潟町



□北海道

福島町 白老町 厚真町

むかわ町 様似町



□山形県

真室川町 戸沢村 天童市

中山町



□福島県

大熊町 双葉町 浪江町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

