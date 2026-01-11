TBS NEWS DIG Powered by JNN

11日午後1時15分ごろ、岩手県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は岩手県沿岸北部で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度4を観測したのは、岩手県の宮古市、久慈市、普代村、盛岡市、八幡平市、葛巻町、それに一戸町です。

【各地の震度詳細】

■震度4
□岩手県
宮古市　久慈市　普代村
盛岡市　八幡平市　葛巻町
一戸町

■震度3
□岩手県
山田町　岩泉町　田野畑村
野田村　岩手洋野町　二戸市
滝沢市　雫石町　岩手町
紫波町　矢巾町　軽米町
九戸村　釜石市　住田町
大槌町　花巻市　北上市
遠野市　一関市　奥州市

□青森県
八戸市　三戸町　五戸町
青森南部町　階上町

□宮城県
気仙沼市

□秋田県
大仙市

■震度2
□岩手県
大船渡市　陸前高田市　西和賀町
金ケ崎町　平泉町

□青森県
十和田市　三沢市　野辺地町
七戸町　六戸町　横浜町
東北町　六ヶ所村　おいらせ町
田子町　新郷村　平内町
外ヶ浜町　むつ市　東通村

□宮城県
登米市　栗原市　大崎市
色麻町　涌谷町　宮城美里町
南三陸町　石巻市

□秋田県
横手市　仙北市　秋田美郷町
羽後町　潟上市　三種町
井川町　秋田市　由利本荘市
大館市　鹿角市　北秋田市
小坂町

□北海道
函館市

□山形県
酒田市

■震度1
□青森県
青森市　五所川原市　つがる市
蓬田村　中泊町　佐井村
弘前市　黒石市　平川市
西目屋村　藤崎町　大鰐町
田舎館村

□宮城県
宮城加美町　仙台青葉区　仙台宮城野区
仙台泉区　東松島市　松島町
利府町　大郷町　大衡村
女川町　名取市　角田市
岩沼市　蔵王町　大河原町
宮城川崎町　丸森町　亘理町

□秋田県
湯沢市　東成瀬村　能代市
藤里町　五城目町　八郎潟町

□北海道
福島町　白老町　厚真町
むかわ町　様似町

□山形県
真室川町　戸沢村　天童市
中山町

□福島県
大熊町　双葉町　浪江町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。