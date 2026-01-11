【給付金】「2万円給付」で“多子世帯”が得をする!? 子ども1人当たりの負担は「一人っ子のほうが重い」のに、第3子以降の優遇は妥当なのでしょうか？ 給付の概要を確認

子ども1人あたり「2万円給付」の概要

今回の2万円給付は、物価高への対応として実施される子育て世帯向けの一時的な支援です。こども家庭庁の公式ページによると、ポイントは次の通りです。



・子ども1人あたり2万円

・児童手当の対象児童を養育する者に対して支給（2026年3月31日までに生まれる新生児含む）

・一時的な給付（恒久的な制度ではない）



そのため、子どもが3人いれば6万円、5人いれば10万円というように、世帯の子どもの数が多いほど受け取れる金額は大きくなります。



子どもが増えると、家計の支出はどれくらい増える？

「子どもが多いほど支援が手厚いのは不公平では？」と感じる人もいるかと思いますが、その背景には、子ども1人あたりの負担感があります。総務省の2024年家計調査によると、世帯人数別の消費支出の平均月額は次の通りです。



・全体：約30万円

・2人世帯：約26万9000円

・3人世帯：約31万円

・4人世帯：約34万1000円

・5人世帯：約36万円



世帯人数が増えるほど支出は増えていますが、人数が1人増えるごとの伸びは徐々に小さくなっていることが分かります。この背景としては、以下のような理由が考えられます。



・住居費や光熱費が人数ほど増えない

・おさがりを使える

・まとめ買いができる



つまり、1人あたりで見れば、一人っ子世帯のほうが負担感が重いという見方も、間違いではないと言えます。



それでも「第3子以降」が手厚くなる理由

子どもが1人増えても、家計負担が単純に人数分増えるとは限りませんが、今回の給付は「子ども1人につき2万円」です。また、現在の児童手当も、第2子までは1人あたりで多くても月額1万5000円の支給ですが、第3子以降は3万円に増額されます。

児童手当が第3子以降増える理由について、内閣官房は子ども3人以上の世帯数が特に減少していることと、より経済的支援の必要性が高いためと説明しています。そのため、「公平性」よりも、「少子化対策としての効果」を重視し、第3子以降への支援を厚くしているとも言えるでしょう。



必ずしも「多子世帯が裕福になる」わけではない

2万円給付や児童手当の増額を見ると、「子どもが多いほど裕福になるのでは」と感じる人もいるかもしれません。しかし実際には、以下のように長期的な負担は決して軽くありません。



・食費、教育費、進学費用は年齢とともに増えやすい

・私立高校・大学進学では支出が一気に膨らみやすい

・住宅の広さや引っ越しコストも上がりやすい



今回の2万円給付も、家計全体を大きく押し上げるほどの金額ではなく、あくまで一時的な下支えと位置づけるのが現実的です。

独身世帯や子どもが少ない世帯からすると、不公平だと感じるかもしれませんが、子どもを3人以上持つという選択肢を選びやすい環境を作り、少子化を食い止めるという意味では、現在の児童手当の制度も一定の合理性があると言えるでしょう。



まとめ

子ども1人あたり2万円の給付は、子どもの人数が多い世帯ほど受け取れる金額が増えるため、「多子世帯が得をしている」と感じる人もいるかもしれません。さらに、家計データを見ると、一人っ子世帯の1人あたりの負担が重いという見方にも一定の根拠はあります。

しかし、第3子以降の優遇は不公平と一概に言えるものではなく、少子化対策として多子世帯を支える狙いが背景にあります。制度は決して完ぺきではないかもしれませんが、日本全体の将来を考えたときに、一定の意味を持つ支援策と言えるでしょう。



出典

子ども家庭庁 物価高対応子育て応援手当

総務省統計局 2024年家計調査

執筆者 : 三浦大幸

2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など