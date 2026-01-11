トリンドル玲奈、ドラマでの“整形前メイク”で別人級に「衝撃的」「二度見しても分からなかった」
【モデルプレス＝2026/01/11】モデルで女優のトリンドル玲奈が1月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。特殊メイクで別人のような姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】33歳美人モデル「衝撃的」ドラマでの“整形前メイク”が別人級
トリンドルは、主演を務めたドラマ『レプリカ 元妻の復讐』（テレビ東京系／2025年）の撮影オフショットを投稿。同作は、外見にコンプレックスを持つ主人公が、整形を施して美しい姿へと生まれ変わり元夫への復讐を果たす物語であるが、今回披露されたのは“整形前”の姿。役作りのために施された特殊メイクにより、普段の華やかな印象とは大きく異なる姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「二度見しても分からなかった」「衝撃的」「別人級」「丁寧な役作りがすごい」「切なさが伝わってくる」「特殊メイクしても笑顔は可愛い」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆トリンドル玲奈、別人級の“整形前メイク”を公開
◆トリンドル玲奈の投稿に反響
