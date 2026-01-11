元日に結婚を報告した元ＳＫＥ４８でタレントの松井珠理奈とボーイズグループ「ＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮ」の辻本達規が歌手の和田アキ子がＭＣを務めるＴＢＳ系情報バラエティー番組「アッコにおまかせ！」（日曜・前１１時４５分）に生出演した。

番組では２人が今月７日に都内で結婚発表会見を行ったＶＴＲを放送。２人は金屏風（きんびょうぶ）をバックに幸せオーラ全開だった。

結婚４５年の和田から２人へアドバイスを聞かれ「浮気せんことやな」と伝えた。

これに準レギュラーでタレントの陣内智則が「ね、峰さん」とＭＣを務める俳優の峰竜太に突っ込みスタジオは爆笑に包まれた。

続いて陣内が「結婚式とかどうするんですか？」と２人に尋ねると「お互い東京も名古屋もすごくゆかりあるんで結婚式と披露宴わけて両方できたらいい」と辻本が答えた。陣内は「ピアノの弾き語りやめときや」とアドバイスしスタジオは笑いに包まれた。和田も爆笑し「とくにコブクロは」と突っ込みさらに笑いに包まれた。

陣内は、２００７年５月に前妻で俳優の藤原紀香との結婚式でピアノ弾き語りでコブクロの「永遠にともに」を熱唱した。藤原とは０９年に離婚し２０１７年にフジテレビの松村未央アナウンサーと再婚した。