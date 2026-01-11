◇サッカー AFC U23アジアカップ(日本時間11日、サウジアラビア)

U23アジア杯はグループリーグ第2節、B組とC組の各2試合が開催。日本はUAEに3-0で勝利し、ノックアウトステージ進出を決めました。

初戦のシリア戦で5-0の快勝を収めた日本は、第1戦勝利のUAEと対戦。前半5分、 ンワディケ ウチェブライアン世雄選手がPKを決め、早くも先制します。

さらに前半37分、前線でボールを受けた大関友翔選手がミドルシュートを突き刺し、2試合連続ゴールでUAEに2点差を付けました。

2点リードの後半37分には、コーナーキックから古谷柊介選手がヘディングシュートで試合を決定付ける3点目。そのまま勝ちきった日本は、初戦のシリア戦に続き無失点で快勝しています。

B組のもう1試合は、初戦で日本に敗れたシリアがカタールと対戦。両チームスコアレスで迎えた後半40分にPKを決めたシリアがこのリードを守り切り、今大会初勝利を挙げています。

B組の日本は2連勝で勝ち点6に。最終節はともに勝ち点3のUAEとシリアが直接対決を行うため、日本のノックアウトステージ進出が決まりました。

C組では韓国がレバノンと対戦。韓国は2度のリードを許すも同点に追いつき、さらに終盤に2得点を挙げ4-2で勝利しました。

イランとウズベキスタンの1戦は両者譲らずスコアレスドローに。ともに勝ち点4の韓国とウズベキスタンがそれぞれ1位、2位となっています。

◇第2節結果

【グループA】

ヨルダン 3-2 サウジアラビア

ベトナム 2-1 キルギス共和国

【グループB】

日本 3-0 UAE

シリア 1-0 カタール

【グループC】

韓国 4-2 レバノン

イラン 0-0 ウズベキスタン

【グループD】中国 - オーストラリアタイ - イラク