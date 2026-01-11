FAの目玉の1人だったアレックス・ブレグマン内野手（31）がカブスと契約合意した。10日（日本時間11日）、米スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者はじめ、複数の米メディアが報じた。

同内野手は15年ドラフト1位（全体2位）でアストロズに入団。翌16年にメジャーデビューを果たし、19年には156試合の出場でキャリア最多の41本塁打を放つなど、安定してキャリアを重ねた。24年オフにFAとなり、レッドソックスに入団。昨季は114試合の出場で打率.273、18本塁打、62打点を記録した。通算ではメジャー10年で1225試合の出場で打率.272、209本塁打、725打点。

。同記者によると契約は5年1億7500万ドル（約274億円）。ブレグマン昨年2月にレッドソックスと結んだ3年総額1億2000万ドル（約181億円）の契約のうち、残り2年8000万ドル（約120億円）を破棄してオプトアウト（契約破棄権行使）し、FAとなっていた。

カブスは通算147本塁打、490打点の強打者、カイル・タッカー外野手（28）がFAとなっており、得点力のある打者の補強が急務だった。昨季5年ぶりのポストシーズン（PS）進出を果たしたチームが、頂点を目指して着々と態勢を整える。