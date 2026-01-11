小西たかのりが6位で最終日へ 出場権獲得ラインはトップ2【LIVゴルフ予選会】
＜LIVゴルフ・プロモーションズ 3日目◇10日◇ブラック・ダイヤモンド・ランチ（フロリダ州）＞2026年のLIVゴルフ出場権をかけた予選会は、第3ラウンドが終了した。4日間を終えて、上位2人がフル出場権を獲得する。
男子ツアー優勝者がこぞって使用！ 『ソリッドウッド』って何だ？
日本勢で唯一第3ラウンドに進出した小西たかのりは、3日目に「69」をマーク。1アンダー・6位タイで最終ラウンドに臨む。6アンダー・単独首位にリチャード・T・リー（カナダ）。4アンダー・2位タイにはアンソニー・キム（米国）、ジャズ・ジェーンワタナノンド（タイ）、オリバー・ベッカー（南アフリカ）が続いた。4日間終了時点でトップ10の選手には、来季アジアンツアーの高額賞金イベント『インターナショナルシリーズ』全試合の出場権が与えられる。
