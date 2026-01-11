くりぃむしちゅー上田晋也（55）が10放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。イタリア・ベネチアを訪れ、憧れた景色の場所に向かった。

上田はベネチアで描いてみたい景色があったといい「昔そのウィリアム・ターナーっていうイギリスの画家がベネチアに来てベネチアの絵をいっぱい描いてるのよ。その画集があって、“良いな”って角度の絵があって。そのターナーと同じような角度から描きたいなって思ってる絵があってさ」と語った。

上田の見せた絵はターナーが描いた「朝のサン・ジョルジョ・マッジョーレ」で、コーディネーターとともにその場所に向かった。

上田はその場所に到着し「さあ、いよいよ。ターナーの描いたこの角度の…」と期待を膨らませるも「全部霧じゃん！」とつっこんだ。

あたりは一面霧だらけで、上田は「どういうこと！何も見えない」と苦笑いした。「本当にここなのか。コント番組で見た天国だよこれ」と得意の例えツッコミもさく裂し、スタッフを笑わせた。

念のため上田は霧の中、同じ角度で絵を描き、「ここが私のアナザースカイ、ベネチアです」とコールし、番組を締めた。