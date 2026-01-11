高市首相が通常国会冒頭で衆院を解散する検討に入ったことが明らかになり、与野党の道内組織幹部や国会議員からは１０日、早期の選挙戦を見据えた発言や動きが相次いだ。

自民党道連会長の武部新衆院議員（道１２区）は「各選挙区支部長に対して、緊張感を持って常に準備を怠らないよう働きかけたい」とした。立憲民主党道連代表の勝部賢志参院議員（道選挙区）は「何も決まっていない」と前置きした上で、「今考えられることをやっていく」と気を引き締めていた。

自民の東国幹衆院議員（道６区）は旭川市の事務所で選挙の実動部隊となるメンバーを集め、遊説に使う車の確保に向けた手順などを確認。「情勢がどうなっても大丈夫なよう、できることから準備する」と話した。別の選挙区の自民支部長は、後援会と支部役員による緊急会議を１２日に開くことを決めた。

自民の鈴木宗男参院議員（比例）は札幌市内で報道陣の取材に応じ、「良い政治をするには政治の安定が重要。（選挙は）早い方がいい」と述べた。

一方、選挙事務を担う自治体関係者には戸惑いもみられる。札幌市幹部によると、解散から公示までの間に選挙費用を計上した補正予算を組み、関係業者との契約を済ませなければならない。雪の中、ポスター掲示板を２２００か所以上に設置する必要もある。市幹部は「準備期間が非常に短くなるのでは」と気をもんでいる。

市内では２月４〜１１日、「さっぽろ雪まつり」が開催される。メイン会場の大通公園周辺は、各陣営が街頭演説を繰り返す「人気スポット」だ。衆院選と重なった場合について、実行委員会関係者は「まつり期間中は観光客が多く、立候補者にとっては有権者へのアピールが難しくなるのでは」と話した。