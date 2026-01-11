渡邊渚、年明けに通院重なる 友人からの連絡に「いい言葉！って直感で思いました」
元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動する渡邊渚（28）が10日、自身のインスタグラムを更新。年明けに、通院が重なったことを明かした。
【写真】「ドレッシーな感じ」肩出し＆美脚際立つ真っ白ドレス姿の渡邊渚
渡邊は、肩出し衣装の写真を添えて「赤背景の写真はこれで終わり！年明けに、精神科や皮膚科の通院が重なった1日があって。その日に友達から「何してるの？」と連絡が来たからその旨を返したら、「メンテナンスデーだね！」って言われてね。なんだかいい言葉！って直感で思いました。身体も心も、メンテナンスしないとね」と記した。
その上で「仕事始めの1週間、知らぬ間に疲れが溜まっていることもあるので、皆さん時々メンテナンスしながら過ごしましょうねー！」と呼びかけている。
【写真】「ドレッシーな感じ」肩出し＆美脚際立つ真っ白ドレス姿の渡邊渚
渡邊は、肩出し衣装の写真を添えて「赤背景の写真はこれで終わり！年明けに、精神科や皮膚科の通院が重なった1日があって。その日に友達から「何してるの？」と連絡が来たからその旨を返したら、「メンテナンスデーだね！」って言われてね。なんだかいい言葉！って直感で思いました。身体も心も、メンテナンスしないとね」と記した。
その上で「仕事始めの1週間、知らぬ間に疲れが溜まっていることもあるので、皆さん時々メンテナンスしながら過ごしましょうねー！」と呼びかけている。