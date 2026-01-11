元SKE48のタレント松井珠理奈（28）が11日、TBS系「アッコにおまかせ！」（土曜午前11時45分）に生出演。7日に男性グループBOYS AND MENの辻本達規（34）と愛知県春日井市で婚姻届を提出して夫婦となったばかりだ。

番組冒頭で、進行役の峰竜太から「さあ、本日はですね結婚したばかりの2人が夫婦そろってスタジオにきてくれました」と紹介した。スタジオから大きな拍手をうけ、出演者らからも祝福された。

すると「これは奥さまに」と和田アキ子から大きな花束が松井に贈呈された。松井は「ありがとうございます」と感謝を述べた。その横で辻本は松葉杖をついてその光景を見守っていた。和田は「これは説明せなかんと思うけど、何で松葉杖なんですか」と質問。

辻本は「ボイメンというグループに入っているんですけれども12月のライブで2階から飛び降りて、ちょっとかかとが折れて」と報告した。和田は「ちょっと？」と聞き返した。辻本は「でも、そのあと名古屋公演2時間全部やったんで。大丈夫です」と骨折後もライブには出演し続けたと話した。

和田は「普通さ、結婚したらSNS上で発表とか、こんな、ご夫婦そろって番組に出ていただいて、生で…」と感謝の言葉を投げた。すると辻本は「夢だったんで、本当に」と話し、松井も「久しぶり来させていただくのが夢だったので、今回、松葉杖でもくる。絶対に来たい、って」と力を込めた。過去に番組出演している辻本は「ふたりで名古屋から来ました。ありがとうございます」と和田に頭を下げた。