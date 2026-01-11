生見愛瑠、ヘルシーなタンクトップ姿に絶賛の声「美しすぎる」「スタイル良すぎ」
【モデルプレス＝2026/01/11】女優でモデルの生見愛瑠が1月9日、自身のInstagramを更新。黒のタンクトップ姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】23歳美人モデル「肌が綺麗すぎる」肩ラインのぞくノースリ姿
生見は「浮かれハイビスカスモード」と綴り、胸元にロゴがあしらわれた黒のタンクトップ姿を投稿。白いシャツを持ち、細いフチのサングラスをかけ、ヘルシーで美しい肩のラインが際立つスタイルを披露している。
この投稿には「美しすぎる」「ビジュアル最高」「サングラスかっこいい」「スタイル良すぎ」「肌が綺麗すぎる」「バカンス感たっぷり」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆生見愛瑠、タンクトップ姿でヘルシーな魅力輝く
◆生見愛瑠の投稿に反響
