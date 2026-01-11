【メルボルン（オーストラリア）１１日＝吉松忠弘】１２日に予選が始まるテニスの４大大会今季開幕戦全豪オープンの予選組み合わせ抽選が１１日に行われ、元世界ランキング４位の錦織圭（ユニクロ）は、予選１回戦で世界２４６位のキメ・コペヤンス（ベルギー）と対戦することになった。両者は初対戦。コペヤンスは、２０１５年に自身最高の同９７位にまで上がった経験を持つ。

錦織は、先週のツアー下部大会キャンベラ国際で今年の幕を開けた。しかし、１回戦で途中棄権。日本テニス協会のナショナルチームによると、やはり肩の痛みだったという。

少し休みを取り、キャンベラからメルボルンに移動し、９、１０日と、約１時間ほど同チームのコーチらと練習した。実戦形式こそ練習していないが、添田豪日本代表監督によると「（２日間は）きついメニューもこなした。試合に向けて、ちゃんと調整はできている。（予選に）出る方向」という。「錦織選手の場合は経験もある。考えて練習できる選手なので、予選を上がるイメージを持ちながら（練習を）やっている」と、期待を込めた。