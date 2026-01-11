甲子園で春夏合わせて７度の優勝を誇るＰＬ学園の硬式野球部ＯＢ会が１２日、大阪市内で毎年恒例の懇親会を開いた。会長の桑田真澄氏（オイシックス新潟ＣＢＯ）が登壇してあいさつ。野球部は１６年夏限りで休部となっているが「ＰＬ学園の現状はこれまでもお伝えしていたとおり、大変厳しい状況が続いていおります。中学生３４人、高校生が３９人。６学年を合わせても７３人。われわれの願いである野球部の復活以前に、学校の存続自体が非常に大きな岐路に立っています。大変残念ですが、現状をしっかりと受け止めないといけないと思っています」と報告した。

昨年のこの場で明かした厳しい状況は続いたまま。それでも「どんなに大変な状況でも、一つだけ変わらないことがあります。それはわれわれＯＢ同士の絆です」と呼びかけた。元日本ハム、阪神の片岡篤史氏、元横浜の野村弘樹氏、元ヤクルトの宮本慎也氏ら、昨年の６５人を上回る８８人が出席。桑田氏は「過ごした時代は違っても、ＰＬ学園で一緒に戦ってきた仲間、そしてこのＯＢ同士がつながりを続ける限り、ＰＬ学園野球部の伝統は必ず生き続けると思います」と訴えた。