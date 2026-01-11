¡Ú²¦¾ÀïÂè1¶É1ÆüÌÜ¡ÛÃë¿©µÙ·Æ¤Þ¤Ç56¼ê¤Î¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¡¡Æ£°æ²¦¾¤Î²¦¤Î°ÌÃÖ¡Ö¤«¤Ê¤êÄÁ¤·¤¤¡×¤È¾¡Ëô¼·ÃÊ
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦¾¡Ê23¡Ë¡áÌ¾¿Í¤ò´Þ¤à6´§¡á¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê33¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÂè75´ü²¦¾Àï7ÈÖ¾¡Éé¡ÊÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¡Ë¤ÎÂè1¶É1ÆüÌÜ¤¬11Æü¡¢ÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¤Î¡Ö³ÝÀî¾ëÆó¤Î´ÝÃã¼¼¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¸á¸å0»þ30Ê¬¡¢Î¾ÂÐ¶É¼Ô¤ÏÃë¿©µÙ·Æ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Àï·¿¤Ï³Ñ´¹¤ï¤ê¹ø³Ý¤±¶ä¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç56¼ê¤Î¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿Ê¹Ô¡£½ê´¶¤äº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¡¢ÂçÈ×²òÀâ²ñ¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¾¡ËôÀ¶ÏÂ¼·ÃÊ¡Ê56¡Ë¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¾¡Ëô¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤ÏÆ£°æ¤Î²¦¤Î°ÌÃÖ¡£¸å¼êÈÖ¤Ç2Æó¤ÎÃÏÅÀ¤Þ¤Ç²¦¤ò¿Ê¤á¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤«¤Ê¤êÄÁ¤·¤¤¤Î¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÍðÀï¤ä·ã¤·¤¤¹¶¤á¹ç¤¤¤â¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤Æ£°æ¡£¼é¤ê¤ÎÇö¤¤¤Þ¤Þ¡¢¸òÀïÃÏÅÀ¤Ë¤Û¤É¶á¤¤4¡Á6¶Ú¤Ë²¦¤ò¿ø¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢º£¶É¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê2¶Ú¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î¾ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À1ÆüÌÜ¤ÎÁ°È¾¤ÇÀï¶·¤ÏÊ¿¹ÔÀþ¡£¡Ö¼¡¤Ë±ÊÀ¥¤µ¤ó¤¬¤É¤¦»Ø¤¹¤«¤ÇÅ¸³«¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£¸õÊä¤Ï¡¢¼ê¤òÉÕ¤±¤¿7¶Ú¤«¤é¤Î·ËÆ¬¹¶¤á¡£¤Û¤«¤Ë¤âÆ£°æ¤¬¢¤5Æó³Ñ¤È¼ê»ý¤Á¤Î³Ñ¤ò¼õ¤±¤Ë»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±ÊÀ¥¿Ø¤Ë³Ñ¤ÎÂÇ¤Á¹þ¤ß¤¬¾Ã¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤·¡¢4È¬¤Î¶â¤ò¹¶¤á¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£ÁªÂò»è¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¡£
¡¡±ÊÀ¥¤Î¼êÈÖ¤È¤Ê¤ë57¼êÌÜ¤Ë52Ê¬»È¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃë¿©µÙ·Æ¡£¤³¤Î¸å¤ÏºÙ¤«¤Ê¶î¤±°ú¤¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Ç®Àï¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£