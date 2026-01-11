松井珠理奈の表情がグループ時代→結婚会見で「違う人…」自ら明かす 交際前に「指輪がほしい」→告白秘話も
結婚した元SKE48・AKB48の松井珠理奈（28）とBOYS AND MEN・辻本達規（34 ※辻＝しんにょうは一点）が、11日放送のTBS系『アッコにおまかせ！』（毎週日曜 後11：45）に生出演した。
【写真】笑い合う場面も！指輪を披露した辻本達規＆松井珠理奈
2人は、1月7日に都内で結婚会見を行い、今回、全国ネット生放送に2ショットで仲むつまじい姿を披露。会見の自分の映像を見て、松井は「グループ時代って常に戦いの顔だったけれど、このときは柔らかい顔をしていて、違う人を見ているようだった」とうれしそうに語った。
辻本は「わがままな一面ももちろんあるんですけど、すごく気を使ってくれますし、何事も一生懸命で不器用な子なんだな」と妻を表現した。
「どこにも言ってなかった」という交際前の指輪のエピソードも告白。時計をプレゼントされた辻本が、松井から「指輪がほしい」と言われ、小指用の指輪を贈り、「いつか隣の指に指輪をプレゼントしたいです」と告白したことが明かされた。
松井は1997年3月8日生まれ、愛知県出身。地元のSKE48だけでなく、AKB48のメンバーとしても活躍。2021年にSKE48を卒業。24年に独立。辻本は1991年5月17日生まれ、岐阜県出身。2010年からBOYS AND MENのメンバーとして活躍している。
