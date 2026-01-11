◇第44回都道府県対抗女子駅伝（2026年1月11日 たけびしスタジアム京都発着の9区間42・195キロ）

第44回都道府県対抗女子駅伝が11日、京都市内で行われ、1区で高校生が区間賞に輝く快挙となった。

1区には1万メートルで日本歴代3位の記録を持つ不破聖衣来（22＝三井住友海上）など、社会人選手も混じったが、長野は長野東の田畑陽菜がトップで2区にたすきを渡した。

1区で高校生が区間賞を獲得するのは、19年の広中璃梨佳以来。レース後は「自分自身、上りを得意としているので、ラスト1キロのところで切り替えることを意識していて、それをできたのが良かった」と振り返った。

長野東は昨年12月の第37回全国高校駅伝で2年連続3度目の優勝を達成。昨年同様に1区から首位を譲らず、完全制覇での連覇となり、田畑も優勝に貢献していた。

ネットでは称賛する声が続々。Xでは「実業団所属の選手が多数出場してる中でのラスト１キロすごかったな」「長野東の田畑さん、一般選手が混じった１区で区間賞！やったね」「都道府県駅伝、長野強いなぁ」「社会人と一緒に走って区間賞はすげーーー」などの声が集まっていた。