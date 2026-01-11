外で働いてきたら、家のことはなにもしなくていいと思っている男性は、今の時代でもまだ存在するようです。そのくせ、奥さんや子どもには偉そうな言い方をするようで……？

今回は、娘の成績に口を出す夫が妻にキレられた話をご紹介いたします。

なにもしないのに偉そうな夫

「夫は家のことはなにもしません。結婚してから家事をやったことなんて、数えるくらいしかないですね。それも洗濯物を取り込んだだけとか、ゴミ出しをしただけとかで、継続して家事をやってくれるわけではなく、私がお願いしたときに仕方なくやる程度。それなのに、料理の味付けにうるさかったり家が汚れてると文句を言ってきたり、偉そうな態度を取られることにウンザリしていました。

最近娘が中学生になり、勉強に行き詰まることが多くなってきたのですが、夫は『遊んでばかりだからじゃないのか』『そろそろ塾行かないとついていけなくなるぞ』と普段なにも娘のことなんて関心がないのに偉そうな言い方をしてきてカチンときましたね。

夫に『家でなにもしてないくせに』『こういうときだけ偉そうにするのやめてくれない？』とキレたら、さすがにそれ以上言い返せなくなっていました。家事も子育てもしない人が、偉そうに語るのは本当にイラッとします」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 家のことはノータッチなのに、偉そうに言われるのは腹が立ちますよね。特に思春期の娘に対して急に父親感を出されるのは、母親として黙っていられないでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。