Bリーグ主催のU18国際大会が2月10日に開幕…インハイ準Vの八王子や海外2チームも参戦

Bリーグは1月9日、育成年代の国際大会『インフロニア B.LEAGUE U18 INTERNATIONAL CUP 2026』を、2026年2月10日から同15日にかけて国立代々木競技場第二体育館で開催することを発表した。

同大会は海外チームを招聘し、Bリーグユースチームとの交流・対戦を通して世界に挑戦する意識を高めるとともに、「世界に通用する選手やチームの輩出」に向けた育成強化の礎を形成する機会を提供することを目的としている。

今大会も昨年に引き続き海外チームを2チーム招聘。昨年オーストラリアから参戦して大会を制したビクトリア州選抜U18が2年連続で出場するほか、ドイツからはアルバ・ベルリンU18が参戦する。また、日本の高校体育連盟チームとして2025年度インターハイ準優勝の八王子学園八王子高校（東京都）が出場することも決定した。

Bリーグユースからは『インフロニア B.LEAGUE U18 CHAMPIONSHIP 2025』ベスト4の名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18、レバンガ北海道U18、サンロッカーズ渋谷U18、大阪エヴェッサU18が参戦し、さらにBリーグU18選抜チームを加えた計8チームで争われる。

大会は2グループに分かれて予選リーグを行い、順位に応じて決勝トーナメントおよび順位決定トーナメントを実施。2月13日にはチーム交流プログラムも予定されている。試合の模様はBリーグ公式YouTubeチャンネルで配信される。





