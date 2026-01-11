¤Ë¤ó¤¸¤ó¤¬¼çÌò¡ª´Å¿É¤ÎÄêÈÖ¤ª¤«¤º¤È¡È³°¥«¥êÃæ¤Õ¤ï¡É¤Î´ÊÃ±¥Ê¥²¥Ã¥È
¡Ú¥Ð¥ê¥¨16ÉÊ¡Û±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¿©Âî¤òºÌ¤ë¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¤ª¤«¤º
´Å¤ß¤¬¶¯¤¤Åß¤Î¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¤«¤º¤ò2ÉÊ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£´Å¿É¤¤Ì£¤¬À÷¤ß¤¿¡Ö¤½¤Ü¤í¼Ñ¡×¤Ï¡¢¤´ÈÓ¤¬¿Ê¤àÄêÈÖ¤Î¤ª¤«¤º¡£ºî¤êÃÖ¤¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËºÙÀÚ¤ê¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ö¥Ê¥²¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¡È³°¥«¥êÃæ¤Õ¤ï¡É¤Î¿©´¶¤È´Å¤ß¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢ÌîºÚ·ù¤¤¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡ª¤É¤Á¤é¤â¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£
³°¤Ï¥«¥ê¥«¥ê¡¢Ãæ¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÍÈ¤²¤¿¤Æ¤ò¤É¤¦¤¾
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó ¡Ä1/2ËÜ
¡¦¤È¤ê¤Ò¤Æù ¡Ä250g
¡¦¥µ¥Ë¡¼¥ì¥¿¥¹ ¡Ä1/4¸Ä
¡¦¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¡
¡¦¼ò¡¡
¡¦±ö¡¡
¡¦¤³¤·¤ç¤¦¡¡
¡¦¾®ÇþÊ´¡¡
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý¡¡
¡¦¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¥µ¥Ë¡¼¥ì¥¿¥¹¤ÏÂç¤¤á¤Ë¤Á¤®¤Ã¤Æ¿å¤ËÌó5Ê¬¤µ¤é¤·¡¢¿å¤±¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¤ë¡£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï2mmÉý¤Î¼Ð¤áÀÚ¤ê¤Ë¤·¤ÆºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2. ¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤Ò¤Æù¤È¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢¼ò³ÆÂç¤µ¤¸1¡¢±ö¾®¤µ¤¸1/4¡¢¤³¤·¤ç¤¦¾¯¡¹¤òÆþ¤ì¡¢Ç´¤ê¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤è¤¯Îý¤êº®¤¼¤ë¡£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤Èº®¤¼¡¢12ÅùÊ¬¤¹¤ë¡£¥Ð¥Ã¥È¤Ë¾®ÇþÊ´Å¬ÎÌ¤òÆþ¤ì¡¢Æù¤À¤Í¤ËÇö¤¯¤Þ¤Ö¤·¤Ê¤¬¤é¾®È½·Á¤ËÀ°¤¨¤ë¡£
3. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¤ò1cm¿¼¤µ¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤ÆÌó170¡î¤ËÇ®¤·¡¢[2]¤òÌó3Ê¬ÍÈ¤²¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£¾å²¼¤òÊÖ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÌó2Ê¬ÍÈ¤²¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£
4. ´ï¤Ë¥µ¥Ë¡¼¥ì¥¿¥¹¤È¤È¤â¤ËÀ¹¤ê¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×Å¬ÎÌ¤òÅº¤¨¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬433kcal/±öÊ¬1.3g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¿·Ã«Í§Î¤¹¾)
¢£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÈÂçº¬¤Î¤½¤Ü¤í¼Ñ
ËÀ¾õ¤ËÀÚ¤Ã¤¿º¬ºÚ¤Ë¤ß¤½Ì£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤ß¤Æ
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó ¡Ä2ËÜ(Ìó300g)
¡¦ÆÚ¤Ò¤Æù ¡Ä150g
¡¦Âçº¬ ¡Ä200g
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê ¡Ä1ÊÒÊ¬
¢£¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´
¡¡øÊÒ·ªÊ´ ¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¡¡ø¿å ¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý¡¡
¡¦¤ß¤ê¤ó¡¡
¡¦¤ß¤½¡¡
¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡¡
¡¦±ö
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÏÈé¤Ä¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢Âçº¬¤È¤È¤â¤Ë5cmÄ¹¤µ¡¢1cm»ÍÊý¤ÎËÀ¾õ¤ËÀÚ¤ë¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌýÂç¤µ¤¸1/2¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¹á¤ê¤¬Î©¤Ã¤¿¤é¤Ò¤Æù¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¤ë¡£Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢[1]¤ò²Ã¤¨¡¢Á´ÂÎ¤ËÌý¤¬¤Ê¤¸¤à¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£
3. ¿å1¥«¥Ã¥×¡¢¤ß¤ê¤ó¡¢¤ß¤½³ÆÂç¤µ¤¸1¡¢¤·¤ç¤¦¤æÂç¤µ¤¸1/2¡¢±ö¾¯¡¹¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤Ã¤Èº®¤¼¤ë¡£¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤·¡¢Ìó8Ê¬¼Ñ¤Æ¡¢¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´¤Ç¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬311kcal/±öÊ¬2.2g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò)
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¤É¤Á¤é¤â¤Ò¤Æù¤ò»È¤Ã¤¿¡¢Í¥¤·¤¤²ÈÄí¤ÎÌ£¡£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÎB-¥«¥í¥Æ¥ó¤Ï¡¢Ìý¤È°ì½ï¤Ë¤È¤ë¤ÈµÛ¼ý¤¬¤è¤¯¡¢ÈéÉæ¤äÇ´Ëì¤Î¶¯²½¤ä¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¥¢¥Ã¥×¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ä¥«¥ê¥¦¥à¤Ê¤É¤Î¥ß¥Í¥é¥ëÎà¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¤âËÉÙ¤Ë´Þ¤à¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÍê¤ì¤ë¿©ºà¤Ç¤¹¡ª
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¿·Ã«Í§Î¤¹¾¡¢»ÔÀ¥±Ù»Ò¡¡»£±Æ¡¿º½¸¶Ê¸¡¢Í¸¸ýµþ°ìÏº
±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»