「大失態だ」「監督は正気か？」どうしたアジア王者！日本に０−５惨敗のシリアにまさかの敗戦→２試合で敗退決定に海外衝撃「何が起こったんだ」「日本には楽すぎる組だった」【U-23アジア杯】
１月10日、サウジアラビアで開催中のU-23アジアカップのグループステージ第２節で、日本と同じB組のU-23カタール代表が、初戦で日本に０―５で惨敗したシリアと対戦。終盤にPKを与えて退場者を出し、０−１で敗れた。
これでUAEとの初戦（０−２）に続いて連敗となったカタールは、最終節の日本戦を待たずに、敗退が決定した。
A代表はアジアカップを連覇中と結果を残しているなか、今大会はポット２だったにもかかわらず、ポット３のUAE、ポット４のシリアに連敗した“弟分”とサッカー連盟に対し、SNS上では厳しい声が飛んでいる。
「大失態だ」
「監督は正気か？」
「ひどい試合だった」
「90分間、ピッチをさまよっていただけ」
「開催国ではない時のカタールはこれが本当の実力」
「何が起こったんだ」
「日本には楽すぎるグループだった」
アジア王者の惨状が衝撃を与えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
