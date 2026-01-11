「大失態だ」「監督は正気か？」どうしたアジア王者！日本に０−５惨敗のシリアにまさかの敗戦→２試合で敗退決定に海外衝撃「何が起こったんだ」「日本には楽すぎる組だった」【U-23アジア杯】

「大失態だ」「監督は正気か？」どうしたアジア王者！日本に０−５惨敗のシリアにまさかの敗戦→２試合で敗退決定に海外衝撃「何が起こったんだ」「日本には楽すぎる組だった」【U-23アジア杯】