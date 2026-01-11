サウサンプトン松木玖生が高打点ヘッド弾！ 地元メディアは驚嘆「宙に浮いたまま、驚異的なパワーを発揮した」
１月10日に開催されたFAカップの３回戦で、松木玖生が所属するイングランド２部のサウサンプトンは、３部のドンカスターと対戦。３−２で勝利を収めた。
この一戦に松木は先発出場を果たすと、２−０で迎えた41分に右サイドからのクロスに反応。難しい体勢から、打点の高いヘディングシュートを叩き込んでみせた。
サウサンプトンの地元メディア『Daily Echo』は、この松木の一撃に「マツキは宙に浮いたまま、驚異的なパワーを発揮して、ファーサイドにヘディングシュートを決めた」と賛辞を贈っている。
22歳のMFは、８月26日のカラバオカップ２回戦のノーリッジ戦で決めたミドルシュート以来のゴール。今季２点目をマークした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】松木玖生の鮮烈ヘッド弾！
