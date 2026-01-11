¡ÚÂîµå¡ÛÄ¥ËÜÃÒÏÂ¤¬ÆüËÜÀªÍ£°ì¤Î4¶¯¡¡¡ÈÇ¯´Ö²¦¼Ô¡É¤¬VÈ¯¿Ê¤Ê¤ë¤«¡¡½à·è¾¡¤Ï¾¾ÅçÇË¤Ã¤¿ÎÓú´¼ô¤È·ãÆÍ¡¡²áµî8¾¡3ÇÔ¤ÈÍ¥Àª
¡þÂîµå WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º ¥É¡¼¥Ï(7Æü¡Á11Æü¡¢¥«¥¿¡¼¥ë)
Âîµå¡¦WTT¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÀï¡ÖWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º ¥É¡¼¥Ï¡×¤Ï10Æü¤Þ¤Ç¤Ë½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË½÷¤Î¥Ù¥¹¥È4¤¬½Ð¤½¤í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹Ä¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê(À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°4°Ì)¤¬¡¢ÆüËÜÀªÍ£°ì¤Î¥Ù¥¹¥È4Æþ¤ê¡£10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ºòµ¨¤ÎWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±6°Ì¤ÎF.¥ë¥Ö¥é¥óÁª¼ê(¥Õ¥é¥ó¥¹)¤ËÀÜÀï¤ÎËö¡¢4ÂÐ2¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£2ÂÐ2¤ÎÂè5¥²¡¼¥à¤Ï¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È8ÂÐ9¤«¤é3Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¡¢µÕÅ¾¤Ç¤³¤Î¥²¡¼¥à¤òÃ¥¼è¡£²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿Âè6¥²¡¼¥à¤ÏÃæÈ×°Ê¹ß¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¥ËÜÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸¤¯½à¡¹·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿Æ±8°Ì¤Î¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê¤Ï¡¢²áµî5ÀïÁ´ÇÔ¤È¶ì¼ê¤ÊÂæÏÑ¤ÎÎÓ繇¼ôÁª¼ê(Æ±13°Ì)¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¡£ÆñÅ¨¤Ë¤Þ¤¿¤â¶ìÇÕ¤òµÊ¤·¡¢³«ËëÀï¤ò¥Ù¥¹¥È8¤Ç½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
½à·è¾¡¤Ï11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ï¾¾ÅçÁª¼ê¤òÇË¤Ã¤¿ÎÓÁª¼ê¤È½à·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£ÎÓÁª¼ê¤È¤Ï²áµî11ÅÙÂÐÀï¤·8¾¡3ÇÔ¤ÈÍ¥Àª¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï25Ç¯10·î¡ÖWTT¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼ ¥í¥ó¥É¥ó¡×¤Î½à·è¾¡¤ÇÀï¤¤¡¢3ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·è¾¡¤âÆ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ï¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÎÓ»íÅïÁª¼ê(Æ±2°Ì)¤È´Ú¹ñ¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥¸¥óÁª¼ê(Æ±18°Ì)¤Î¾¡¼Ô¤È·ãÆÍ¡£ÆüËÜÁª¼ê½é¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹Ç¯´Ö²¦¼Ô¤¬¡¢º£µ¨³«ËëÀïVÈ¯¿Ê¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¦10Æü¤ÎÆüËÜÀª·ë²Ì
¡ã½à¡¹·è¾¡¡ä
¢¡Ä¥ËÜÃÒÏÂ 4-2 F.¥ë¥Ö¥é¥ó(¥Õ¥é¥ó¥¹)
(5-11/11-4/11-5/4-11/11-9/11-9)
(6-11/7-11/9-11/8-11)